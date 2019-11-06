Лига чемпионов

REGNUMREGNUM«РБ Лейпциг» нанес «Зениту» второе поражение в Лиге чемпионов

Зенит — РБ Лейпциг
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
6′
45′+5′
Диего Демме
46′
Марсель Хальстенберг
Кевин Кампль
Игорь Смольников
Вячеслав Караваев
46′
61′
Кристофер Нкунку
Тимо Вернер
63′
Марсель Забитцер
Артем Дзюба
66′
67′
Дайо Упамекано
Бранислав Иванович
Себастьян Дриусси
70′
76′
Эмиль Форсберг
Амаду Айдара
Александр Ерохин
Далер Кузяев
85′
Далер Кузяев
88′
5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2019/20 между коллективами «Зенит» и «Ред Булл Лейпциг». Игра завершилась уверенной победой «быков» со счетом 2:0.
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