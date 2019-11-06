Лига чемпионов
REGNUM«РБ Лейпциг» нанес «Зениту» второе поражение в Лиге чемпионов
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
|6′
|45′+5′
Диего Демме
|46′
Марсель Хальстенберг
Кевин Кампль
Игорь Смольников
Вячеслав Караваев
|46′
|61′
Кристофер Нкунку
Тимо Вернер
|63′
Марсель Забитцер
Артем Дзюба
|66′
|67′
Дайо Упамекано
Бранислав Иванович
Себастьян Дриусси
|70′
|76′
Эмиль Форсберг
Амаду Айдара
Александр Ерохин
Далер Кузяев
|85′
Далер Кузяев
|88′
|33%
|Владение мячом
|67%
|67%
|Процент точных передач
|86%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|8
|20
|Отборы
|11
|9
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
41
Кержаков
15
Караваев
4
Осорио
11
Дриусси
44
Ракицкий
27
Оздоев
5
Барриос
3
Сантос
7
Азмун
22
Дзюба
14
Кузяев
1
Гулачи
22
Мукиеле
16
Клостерманн
5
Упамекано
44
Кампль
7
Забитцер
27
Лаймер
31
Демме
11
Вернер
9
Поульсен
8
Айдара
РБ Лейпциг
Расстановка 4‑4‑2
5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2019/20 между коллективами «Зенит» и «Ред Булл Лейпциг». Игра завершилась уверенной победой «быков» со счетом 2:0.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Бородюк: «„Лейпциг“ в матче с „Зенитом“ показал класс и преподал урок»
Sportbox.RUвчера в 22:27
Александр Бородюк: «„Лейпциг“ в матче с „Зенитом“ показал класс и преподал урок»
Матч ТВвчера в 22:27
«Зенит» стопроцентно хуже «Лейпцига». В Петербурге нашу команду натурально придушили
Bookmaker-ratings.ruвчера в 17:59
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:27, Ашберн
Наука
Полимерный материал заставили изгибаться в сторону источника света
Портал Поиск вчера в 02:39
Происшествия
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Lenta.ru вчера в 23:32
Политика
США пригрозили Ирану давлением за решение возобновить обогащение урана
США осуждают решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном объекте в Фордо, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости вчера в 17:38
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru вчера в 06:51
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Происшествия
Шамсутдинов сказал отцу, что расстрелял сослуживцев из-за дедовщины
Zab.RU вчера в 23:27
Здоровье
5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез
Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru 04 ноября в 12:18
Армия и оружие
В Улан-Удэ танк Т-34 сняли с постамента
Легендарный танк Т-34 покинул свой постамент в центре Улан-Удэ. Его забрали на реставрацию для участия в параде Победы.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 22:16
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 00:40
Экономика
Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM вчера в 01:56
Общество
В Приморье начали грузить на суда последних белух из «китовой тюрьмы»
Российская газета 04 ноября в 21:38
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Происшествия
Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
Самолет Boeing 777 сообщением Москва-Пунта-Кана совершил посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с одним из двигателем, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 00:04
Политика
Джонсон сравнил лидера оппозиции со Сталиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина с главой СССР Иосифом Сталиным (с 1924 по 1953 год).
ТАСС вчера в 21:42
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Виннипег», Гусев реализовал буллит
Sport24.ru вчера в 22:55
Экономика
Сахарным заводам в России предрекли банкротство
Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт.
Lenta.ru вчера в 12:40
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.
РБК вчера в 16:00
Общество
Суд отказался восстанавливать на работе тренера из Магнитогорска
Доступ1 вчера в 23:25
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Интернет
Пользователям «Одноклассников» начали показывать статистику их страниц
Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика собственных профилей, сообщили в пресс-службе социальной сети.
Rambler News Service вчера в 05:19
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение
Комсомольская правда вчера в 16:54
Футбол
Пас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ
Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов.
Спорт-Экспресс вчера в 19:48
Общество
Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами
Самыми безопасными в России оказались дороги Омской области — регион получил 86,7 балла.
Lenta.ru вчера в 18:05
Происшествия
В Челябинске рецидивисты напали на школьниц
В Челябинске двое ранее судимых граждан напали на двух девочек-подростков.
REGNUM вчера в 14:01
Политика
Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским
Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия вчера в 21:25
Наука
Курение почти вдвое увеличивает риск развития шизофрении и депрессии
Курение способствует развитию шизофрении и депрессии, почти вдвое увеличивая риск развития этих душевных расстройств.
BFM.ru 00:22
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru вчера в 03:48