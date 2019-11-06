Лига чемпионов
RT на русском«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Победу «Лейпцигу» принесли голы Диего Демме и Марселя Забитцера.
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