Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» проиграл «Лиону» в матче Юношеской лиги УЕФА

Лион — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
77′
78′
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
Джефф Рен-Аделаид
Мартен Терье
86′
87′
Олег Шатов
В матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Лион» принимал сверстников из «Зенита». Встреча прошла на стадионе "Федайи Сан" в Мюллигене и завершилась победой французской команды со счётом 4:2.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» проиграл «Лиону» в Юношеской лиге УЕФА

Спорт-Экспресс10:55

«Зенит» проиграл «Лиону» в Юношеской лиге УЕФА

Sport24.ru11:06

«Зенит» проиграл «Лиону» в матче Юношеской лиги УЕФА

Чемпионат10:52

«Зенит» проиграл «Лиону» в Юношеской лиге УЕФА

Матч ТВ10:56

«Зенит» проиграл «Лиону» в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА

Советский спорт10:51

Юношеская лига УЕФА. «Зенит» проиграл «Лиону»

Sports.ru07:09

«Зенит» проиграл «Лиону» в Юношеской лиге УЕФА

Sportbox.RU10:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 18:50, Вашингтон
Экономика

«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики, назвав таковым развитие и углубление двусторонних связей с Россией.
Газета.Ru вчера в 03:52
Происшествия

На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

Вести.Ru 04:22
Происшествия

В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал

Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 18:36
Общество

Врач рассказала, чем опасно наращивание ресниц

В погоне за красотой не следует забывать о безопасности, предупреждают специалисты Минздрава Подмосковья.
Российская газета 08:37
Авто

Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70

Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.
Тарантас Ньюс 00:17
Фигурное катание

Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира

Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ 12:55
Кино

Путин поздравил Владимира Меньшова с юбилеем

Президент направил поздравительную телеграмму знаменитому актеру, режиссеру Владимиру Меньшову, которому исполнилось 80 лет.
Российская газета 04:31
Игры

Авторы Anthem работают над исправлением ключевых проблем, но на это уйдёт время

В блоге BioWare руководитель команды по развитию Anthem Чед Робертсон сообщил, что студия занимается исправлением ключевых проблем проекта, однако разработчики не хотят торопиться.
Игромания.ру 14:05
Хоккей

«Автомобилист» одолел «Авангард», победа стала седьмой подряд

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.
Чемпионат 12:27
Космос

Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником

Известия 16:50
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Происшествия

Мост обрушился в Псковской области

Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
ТАСС 15:19
Киберспорт

В Dota 2 изменили систему поиска игр

Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.
Чемпионат 16:06
Армия и оружие

США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию

Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru 12:45
Общество

Безруков и десятки других актеров поддержали осужденного Устинова

РБК 11:35
Общество

50 священников РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»

Открытое письмо священников РПЦ в защиту фигурантов «московского дела» опубликовал сайт «Правмир».
REGNUM 18:28
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Наполи» в Лиге Чемпионов

В матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов действующий обладатель трофея - «Ливерпуль» на выезде уступил «Наполи».
Свободная Пресса 16:59
Экономика

Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч

Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 05:41
Происшествия

Суд оштрафовал получившего перелом ноги в день акции дизайнера

РБК 10:45
Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Челси» в ЛЧ, «Аякс» разгромил «Лилль»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал «Валенсию».
Чемпионат 16:54
Армия и оружие

Истребителям F-35 и F-22 уже готовят замену

Не исключено, что будет выбрано несколько образцов боевых самолетов.В результате до 2030 года, в распоряжении ВВС США будет совершенно новый истребитель с открытой архитектурой, дающей возможность устанавливать различное ПО разных разработчиков и систематически его обновлять.
ГЛАС.RU 08:51
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Армия и оружие

Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия 15:55
Игры

Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей

Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.
News.ru 04:06
Здоровье

В препарате от изжоги Zantac обнаружен канцероген

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что в Zantac был найден элемент N-нитрозодиметиламин (NDMA).
ГЛАС.RU вчера в 03:30
Политика

Избранные депутаты Мосгордумы принесли присягу

Российская газета 08:42
Политика

Путин прокомментировал предложение о «ремонте выборной системы»

Как заявил в ходе разговора Зюганов, «есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить: требуется ремонт выборной системы».
RT на русском 15:58
Гаджеты

Смартфон Honor Play 3 с 48-мегапиксельной камерой выходит 17 сентября

Vevby.ru 02:19
Культура

Звезды «Зачарованных» сыграют сестер в «Анатомии страсти»

Актрисам предстоит сыграть сестер в 16-м сезоне сериала "Анатомия страсти" на телеканале АВС.
Культуромания 16:14
Культура

Зарубежным кинокомпаниям выделят субсидии для съемок на территории РФ

Зарубежным кинокомпаниям выделят субсидии для съемок на территории РФ.
Невские Новости 15 сентября в 18:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юношеская лига УЕФА
Футбольное соревнование для юношеских команд клубов, которые участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и представителей 32 лучших лиг УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное