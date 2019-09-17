Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Зенит» проиграл «Лиону» в Юношеской лиге УЕФА

Лион — Зенит
1 – 1
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
77′
«Лион» на своем поле обыграл «Зенит» (4:2) в матче первого тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.
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