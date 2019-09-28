Футбол
Петербургский дневник«Зенит» проиграл «Локомотиву» в Москве
Возможно, тренер «Локомотива» решил поберечь футболиста к матчу Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который серебряные призеры проведут во вторник. Состав «Зенита» с оговоркой, что Азмун и Дриусси играли с повреждениями, был оптимальным.
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