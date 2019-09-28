Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневник«Зенит» проиграл «Локомотиву» в Москве

Возможно, тренер «Локомотива» решил поберечь футболиста к матчу Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который серебряные призеры проведут во вторник. Состав «Зенита» с оговоркой, что Азмун и Дриусси играли с повреждениями, был оптимальным.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

У «Локомотива» и «Зенита» 4 удара по воротам в первом тайме. В створ 1 раз попал лишь «Локо»

Sports.ruвчера в 13:17

«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

RT на русскомвчера в 11:03

«Локомотив» — «Зенит»: Крыховяк открыл счёт

Чемпионатвчера в 13:14

Три гола забиты, один засчитан: «Локомотив» сбросил «Зенит» с первой строчки

Евро-футбол.рувчера в 14:01

«Локомотив» обыграл «Зенит» благодаря голу Крыховяка. «Ростов» – лидер чемпионата

Советский спортвчера в 14:01

Дзюба и Азмун — в старте «Зенита», Смолов и Мариу — в основе «Локомотива»

Матч ТВвчера в 10:45

«Не посрами фамилию». Актер Валерий Баринов объявил состав «Локомотива» на матч с «Зенитом»

Спорт-Экспрессвчера в 12:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

РИА Новости 03:26
Политика

Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии

Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Автоспорт

Мазепин попал в аварию на первом круге гонки «Формулы-2» в Сочи

РИА Новости 05:31
Космос

Обсерватория «Спектр-РГ» запечатлела барстеры в центре Галактики

3DNews вчера в 02:03
Театры

Скончался режиссер Марк Захаров

URA.Ru вчера в 05:25
Политика

Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

Экс-президент Крыма Юрий Мешков умер на 74-м году жизни, сообщила РИА Новости дочь политика Марианна.
РИА Новости 05:45
Происшествия

В Москве при падении автомобиля в реку погибли два человека

В результате падения автомобиля в Москву-реку в районе Коломенской набережной погибли два человека.
RT на русском 05:58
Киберспорт

Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

Чемпионат вчера в 09:26
Политика

Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом

Газета.Ru 04:17
Армия и оружие

Поисковики Ленобласти передали немецкое вооружение для ступеней храма

Российская газета 05:18
Политика

Народный дипломат презентует книгу о «нашем Крыме»

Российская газета вчера в 07:55
Хоккей

«Эдмонтон» не предложил контракт Бурдасову

Sports.ru вчера в 12:50
Происшествия

В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы

В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 04:01
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Футбол

Павел Мамаев перешел в «Ростов»

Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.
Петербургский дневник вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Единоборства

Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением

28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Шоу-бизнес

Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru 26 сентября в 05:37
Футбол

Траньков объяснил, почему удалил пост с критикой Смолова

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков объяснил, почему он удалил пост в Twitter с критикой в адрес форварда московского «Локомотива» Федора Смолова во время встречи 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0). Напомним, Траньков назвал футболиста бездарностью.
Sportbox.RU 02:58
Космос

Илон Маск заявил, что существование инопланетян маловероятно

Илон Маск, основатель SpaceX, долгое время занимался проблемой межпланетной колонизации.
Дни24 03:08
Общество

Названы полезные для здоровья сердца продукты

Известия 00:18
Гаджеты

Sony готовит к выходу новый флагман Xperia на базе Snapdragon 865

Судя по обнаруженным данным на сервере Sony Mobile, Sony разрабатывает новый флагман Xperia.
Anonsens 03:50
Экономика

Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Политика

Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha

Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.
UfacityNews.ru вчера в 16:23
Политика

«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма

Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
Шоу-бизнес

Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят»

Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.
News.ru вчера в 23:11
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилюк подал заявление в отставку

Секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Деловое.ТВ 27 сентября в 07:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное