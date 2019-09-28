РПЛ
Петербургский дневник«Зенит» проиграл «Локомотиву» в Москве
Возможно, тренер «Локомотива» решил поберечь футболиста к матчу Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который серебряные призеры проведут во вторник. Состав «Зенита» с оговоркой, что Азмун и Дриусси играли с повреждениями, был оптимальным.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Космос
Запуск российских спутников «Экспресс» отложили на 2020 год
Запуск двух российских спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" отложили на весну 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
РЕН ТВ вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Новорожденный внук Снуп Дога умер в возрасте десяти дней
Политика Сегодня 13:17
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК вчера в 20:13
Политика
Трамп заявил, что не даст демократам себя остановить
Президент США Дональд Трамп на фоне начатой находящейся под контролем демократов Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента заявил в субботу, что не позволит им себя остановить.
ТАСС 18:15
Политика
Эрдоган предложил США купить ЗРК Patriot
Мойка78 вчера в 23:57
Авто
Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске
Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
SpeedMe 07:26
Общество
Первый снег выпадет в Приморье уже на будущей неделе
Погода в регионе изменится в середине недели. Подошедший к Приморью атмосферный фронт вызовет осадки.
Primpress.ru 02:02
Космос
Сабуровский астроном измерил данные редчайшей кометы
Филипп Романов, астроном-любитель из Москворечья-Сабурова, измерил данные недавно открытой кометы 2I/Borisov.
Наше Москворечье-Сабурово 26 сентября в 06:34
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Футбол
«Монако» с Головиным разгромил «Брест» в чемпионате Франции
Игра на стадионе «Луи II» завершилась крупной победой «монегасков» со счетом 4:1. В составе «Монако» голы забили форварды Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани, Желсон Мартинш и Бальде Кейта.
Bookmaker-ratings.ru 16:18
Футбол
«Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву с целью возглавить клуб РПЛ
Бомбардир.ру вчера в 01:40
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Экономика
Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК вчера в 02:25
Шоу-бизнес
Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ
VSE42.RU вчера в 01:02
Авто
Продажи российских подержанных машин упали, а иномарок выросли
За 8 месяцев 2019 года объем вторичного авторынка РФ составил почти 3,5 млн единиц, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня вчера в 05:15
Экономика
США опровергли делистинг китайских компаний с американских бирж
США не намерены проводить делистинг китайских компаний с американских бирж на данный момент.
Газета.Ru 19:17
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Армия и оружие
The National Interest (США): у России есть одна возможность для обнаружения и уничтожения малозаметных F-22 и F-35 (The National Interest)
ИноСМИ 25 сентября в 17:16
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Футбол
Цены на отели в Петербурге ограничат на время чемпионата Европы
Российские власти решили ограничить цены на гостиницы в Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
МР7.ру вчера в 01:20
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Космос
Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету
Инфо24 вчера в 00:24