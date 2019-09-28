РПЛ

Петербургский дневникПетербургский дневник«Зенит» проиграл «Локомотиву» в Москве

Возможно, тренер «Локомотива» решил поберечь футболиста к матчу Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который серебряные призеры проведут во вторник. Состав «Зенита» с оговоркой, что Азмун и Дриусси играли с повреждениями, был оптимальным.
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«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

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Дзюба и Азмун — в старте «Зенита», Смолов и Мариу — в основе «Локомотива»

Матч ТВ10:45

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Названы составы «Локомотива» и «Зенита» на главный матч 11 тура РПЛ

Московский Комсомолец11:21

Караваев, Азмун и Дриусси сыграют с «Локомотивом» с первых минут

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«Локомотив» — «Зенит»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

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«Не посрами фамилию». Актер Валерий Баринов объявил состав «Локомотива» на матч с «Зенитом»

Спорт-Экспресс12:20
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
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Запуск российских спутников «Экспресс» отложили на 2020 год

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Новорожденный внук Снуп Дога умер в возрасте десяти дней

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В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК вчера в 20:13
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Трамп заявил, что не даст демократам себя остановить

Президент США Дональд Трамп на фоне начатой находящейся под контролем демократов Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента заявил в субботу, что не позволит им себя остановить.
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Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске

Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
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Поисковики передали немецкое оружие для Главного храма ВС РФ

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Первый снег выпадет в Приморье уже на будущей неделе

Погода в регионе изменится в середине недели. Подошедший к Приморью атмосферный фронт вызовет осадки.
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Сабуровский астроном измерил данные редчайшей кометы

Филипп Романов, астроном-любитель из Москворечья-Сабурова, измерил данные недавно открытой кометы 2I/Borisov.
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Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

РИА Новости 12:33
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Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
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Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
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Игра на стадионе «Луи II» завершилась крупной победой «монегасков» со счетом 4:1. В составе «Монако» голы забили форварды Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани, Желсон Мартинш и Бальде Кейта.
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«Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву с целью возглавить клуб РПЛ

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Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
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Житель Санкт-Петербурга поджег храм на Васильевском острове

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Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине

Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
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Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ

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Авто

Продажи российских подержанных машин упали, а иномарок выросли

За 8 месяцев 2019 года объем вторичного авторынка РФ составил почти 3,5 млн единиц, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.
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США опровергли делистинг китайских компаний с американских бирж

США не намерены проводить делистинг китайских компаний с американских бирж на данный момент.
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Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
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The National Interest (США): у России есть одна возможность для обнаружения и уничтожения малозаметных F-22 и F-35 (The National Interest)

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Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ

"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
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Российские власти решили ограничить цены на гостиницы в Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
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После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Забайкальском крае

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