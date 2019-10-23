Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

РБ Лейпциг — Зенит
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
8′
Вильмар Барриос
25′
Ярослав Ракицкий
Тимо Вернер
Матеус Кунья
46′
Конрад Лаймер
49′
Марсель Забитцер
59′
65′
Олег Шатов
Йордан Осорио
Адемола Лукман
Юссуф Поульсен
69′
75′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
82′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Конрад Лаймер
Диего Демме
86′
В рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" в гостях уступил немецкому "РБ Лейпциг". Встреча закончилась со счетом 2:1.
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