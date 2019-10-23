Немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл петербургский "Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Газета.Ru" - о первом поражении команды Сергея Семака в нынешнем розыгрыше главного европейского клубного турнира.

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