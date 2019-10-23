Питерский «Зенит» вслед за московским «Локомотивом» потерпел выездное поражение в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов UEFA. Результат получился точно таким же. Россияне открыли счет в первом тайме, но не смогли удержать преимущество, дважды пропустив во второй половине встречи.

Технологии ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.

Экономика Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.

Армия и оружие Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии "Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Общество Комиссия РАН нашла у кандидатов в академики лженаучные статьи Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой сообщила о наличии псевдонаучных публикаций у ряда кандидатов в члены-корреспонденты и академики.

Экономика Пенсии в России предложили платить по-новому Центробанк России собирается до 2023 года внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат физлицам средств из бюджета.

Армия и оружие Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.

Экономика Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.

Политика Россияне доверяют президенту меньше, чем армии Второй год подряд россияне больше доверяют армии, чем президенту, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Армия и оружие Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в 2 км от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Политика Сноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, заявил, что, оказавшись в России, где он получил политическое убежище, "попал в ловушку" из-за аннулированного американского паспорта властями США.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Здоровье В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.

Армия и оружие В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160 Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.

Политика В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.

Политика Путин рассказал об увеличении бюджетных мест для студентов из Африки Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия – Африка" заявил, что власти страны подумают об увеличении квоты бюджетных мест в вузах для студентов из стран Африки, сообщает РИА "Новости".

Общество Полиция на Кузбассе возбудила дело против сироты, разорвавшего перед камерой Конституцию МВД по Кемеровской области возбудило административное дело в отношении жителя Новокузнецка Игоря Горланова, который разорвал перед камерой Конституцию РФ и выложил видеозапись в соцсети.

Космос «Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.

Политика Сатановский посмеялся над поиском «русского следа» в истории с трупами мигрантов в Британии Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал обнаружение на территории парка в городе Грейс на юго-востоке Англии грузовика с 39 телами мигрантов, который, по сообщениям СМИ, прибыл из Болгарии якобы через территорию Крыма.

Интернет Хакеры замаскировали вирусы под бухгалтерские файлы После летних отпусков российские компании столкнулись с массовой рассылкой вредоносных программ под видом бухгалтерских документов.

Хоккей Владимир Ткачев выписан из больницы Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев выписан из больницы в Магнитогорске — 24 октября хоккеист отправится в Казань.

Армия и оружие Россия перебросила в Сербию дивизион С-400 для учений «Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолётами ВКС России на территорию Сербии», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Общество Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.

Здоровье На Украине зафиксирована вспышка дифтерии Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.