Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

РБ Лейпциг — Зенит
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ред Булл Арена»
8′
Вильмар Барриос
25′
Ярослав Ракицкий
Тимо Вернер
Матеус Кунья
46′
Конрад Лаймер
49′
Марсель Забитцер
59′
65′
Олег Шатов
Йордан Осорио
Адемола Лукман
Юссуф Поульсен
69′
75′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
82′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Конрад Лаймер
Диего Демме
86′
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена». Обслуживал матч турецкий арбитр Али Палабыйык. Счёт был открыт на 25-й минуте.
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