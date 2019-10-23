Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена». Обслуживал матч турецкий арбитр Али Палабыйык. Счёт был открыт на 25-й минуте.
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Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
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Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
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Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
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Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно

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В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
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В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
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Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
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Украина захотела начать переговоры о возвращении Крыма

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