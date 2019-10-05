Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Зенит» проиграл «Уралу» в первенстве молодежных команд

Урал — Зенит
завтра
в 04:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Молодежный состав «Зенита» на выезде уступил «Уралу» со счетом 2:3 в 12 туре молодежного первенства.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» уступил «Уралу» в молодежном первенстве, «Локо» сыграл вничью с «Арсеналом»

Матч ТВ07:36

«Локомотив» и «Арсенал» сыграли вничью в матче молодежного первенства

РИА Новости07:19

«Урал» вырвал победу у «Зенита», «Локомотив» сыграл вничью с «Арсеналом» в молодежном первенстве

Sport24.ru06:58

«Зенит» проиграл «Уралу» в матче молодёжного первенства России

Чемпионат07:16

«Зенит» уступил «Уралу» в молодежном первенстве, «Локо» сыграл вничью с «Арсеналом»

Sportbox.RU06:51

«Зенит» проиграл «Уралу» в первенстве молодежных команд

Спорт-Экспресс07:33

«Локомотив» — «Арсенал»: каким получится поединок?

Все про Спорт ру02:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 07:48, Ашберн
Общество

СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты

Московский Комсомолец вчера в 08:57
Происшествия

В Тольятти при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Известия вчера в 22:20
Культура

Первый канал поменял правила голосования в шоу «Голос»

Первый канал решил поменять правила голосования в шоу «Голос», пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 15:12
Единоборства

Корешков проиграл Ларкину в главном бою Bellator 229

Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229.
Чемпионат вчера в 23:27
Здоровье

Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени

Чтобы сохранить печень здоровой, следует ограничить употребление спиртного, ежедневно есть орехи, фрукты и овощи, заниматься физкультурой.
Российская газета вчера в 01:50
Игры

Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD

Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
3DNews 03 октября в 07:27
Политика

Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье

Бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль заявил в интервью изданию "Обозреватель", что венгерские власти массово забирают паспорта, которые выдавали в Закарпатье.
РИА Новости 05:35
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости 03 октября в 18:42
Армия и оружие

В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию

В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости 06:17
Армия и оружие

США испытали новую противокорабельную ракету

По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам.
Рамблер вчера в 12:52
Происшествия

Совладельца блинных «Теремок» объявили в розыск

Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных «Теремок», бизнесмена Романа Фукса.
Lenta.ru 06:26
Происшествия

В Подмосковье убили 17-летнюю студентку

Тело 15-летней девушки было найдено в заброшенном здании.
Lenta.ru 04:29
Политика

Трамп сократит штат Совета нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп распорядился значительно сократить количество сотрудников в Совете национальной безопасности (СНБ) - консультативном органе при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики.
Российская газета 07:38
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии

При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru 03 октября в 09:52
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Театры

Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер

Стало известно, что после смерти бессменного худрука Марка Захарова столичный театр «Ленком» возглавил сотрудник культурного учреждения Марк Варшавер.
Вечерний курьер вчера в 08:05
Общество

Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»

Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
UfacityNews.ru 03 октября в 08:46
Автоспорт

ФИА утвердила календарь Формулы-1 из 22 гонок на сезон-2020

Чемпионат 02:48
Здоровье

Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

Российская газета 01:55
Политика

Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Наука

Древние свитки из Геркуланума расшифрует искусственный интеллект

Представители Университета Кентукки предложили оригинальный способ решить эту проблему, использовав рентгеновские лучи и искусственный интеллект.
МИР 24 03 октября в 05:55
Армия и оружие

ДНР обвинила силовиков в попытке сорвать разведение сил в Донбассе

Украинские силовики пытаются саботировать разведение сил в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 07:31
Общество

Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»

Московский Комсомолец вчера в 07:24
Футбол

«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат 07:39
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева

Актриса Наталья Бочкарева ответила на критику, обрушившуюся на нее после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители.
РИА Новости 06:10
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф извинился за то, что назвал кавказских женщин «хачухами»

Гуф извинился за то, что назвал кавказских женщин «хачухами».
Весьма 07:07
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия вчера в 21:54
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого

Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru 03 октября в 14:44
Футбол

Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт вчера в 09:13
Общество

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное