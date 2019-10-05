Молодежный состав «Зенита» на выезде уступил «Уралу» со счетом 2:3 в 12 туре молодежного первенства.

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