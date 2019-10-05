Футбол
Спорт-Экспресс«Зенит» проиграл «Уралу» в первенстве молодежных команд
Молодежный состав «Зенита» на выезде уступил «Уралу» со счетом 2:3 в 12 туре молодежного первенства.
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Пользователи Origin могут получить бесплатный месяц подписки Basic.
CyberSport.ru 03 октября в 06:56
Происшествия
Студентку из Подмосковья убили на «Поле чудес»
Российская газета 10:18
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в третий раз стали родителями
СМИ стало известно о пополнении в семье Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли.
ОК! вчера в 20:47
Экономика
«Известия»: Россия за три года выдаст более 1 трлн рублей займов
Министерство финансов резко увеличивает программу выдачи международных займов — с 2020 по 2022 год Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд).
RT на русском 03 октября в 01:57
Политика
Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военный контингент
Председатель правительства Дмитрий Медведев прокомментировал разговоры о возможности вернуть на Кубу военную бригаду, как в советские годы.
РИА Новости 09:41
Политика
Медведев назвал любопытными наблюдения за импичментом Трампа
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что любопытно наблюдать за процессом импичмента президента США Дональда Трампа.
РБК 09:43
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист»
Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло "Автомобилист" со счетом 4:1.
Спорт-Экспресс 10:23
Политика
Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы в Донбассе
Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву.
RT на русском 09:00
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
РБК вчера в 12:13
Армия и оружие
В США оценили невероятную мощь российской ТОС «Буратино»
Американское информационно-аналитическое издание The National Interest высоко оценило тяжёлые российские огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» и «Буратино».
Слово и Дело вчера в 13:49
Политика
Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.
RT на русском 09:24
Футбол
Божович назвал «Сочи» «Зенитом-2»
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Сочи».
Нева Спорт 03 октября в 15:24
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Общество
В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам
Власти Севастополя обещают, что выплаты по пенсиям проведут до 12:00, а зарплаты бюджетникам — до конца рабочего дня.
РБК 09:19
Общество
Тимоти Шаламе и Лили Роуз Депп на красной дорожке премьеры «Короля» в Лондоне
Накануне 23-летний Тимоти Шаламе и 20-летняя Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, представили на фестивале BFI в Лондоне фильм «Король», где они сыграли главные роли.
Popcornnews.ru вчера в 08:29
Футбол
«Спартак» обретет тренера в понедельник
Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru 07:28
Фигурное катание
Российские фигуристки помогли сборной Европы выиграть Japan Open
Российские фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова в составе сборной Европы стали победительницами прошедшего в Сайтаме турнира Japan Open.
RT на русском 10:07
Технологии
PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra
Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
REGNUM вчера в 19:03
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил еще одного робота на астероид Рюгу
Известия 02 октября в 13:49
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости 03 октября в 18:42
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Политика
МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране
МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
Ведомости вчера в 07:38
Политика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Армия и оружие
В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Известия 08:10
Единоборства
Корешков проиграл Ларкину на Bellator 229
В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир Bellator 229.
Sportbox.RU вчера в 23:03