Футбол
Спорт-Экспресс«Зенит» проиграл «Уралу» в первенстве молодежных команд
Молодежный состав «Зенита» на выезде уступил «Уралу» со счетом 2:3 в 12 туре молодежного первенства.
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Армия и оружие
В Коми появится станция предупреждения о ракетном нападении
КП - Сыктывкар вчера в 04:11
Политика
В Станице Луганской открыли обходной мост
4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская».
КП - Донецк 06:23
Происшествия
Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича
В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс 11:30
Наука
Экзоскелет помог встать на ноги парализованному пациенту
Исследование учёных под руководством профессора Алима-Луи Бенаби из Университета Гренобля направлено на разработку полуинвазивной техники, которая позволит использовать сигналы мозга для управления экзоскелетом.
REGNUM 08:57
Здоровье
Названы восемь омолаживающих продуктов
Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.
Известия 00:53
Общество
Покрас Лампас приехал в Екатеринбург восстанавливать свою работу
Екатеринбург Онлайн 06:40
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Фигурное катание
Трусова и Загитова помогли команде Европы выиграть Japan Open
Команда Европы одержала победу на турнире по фигурному катанию Japan Open, который завершился в Сайтаме. Победители набрали 614,73 балла.
Газета.Ru 03:14
Армия и оружие
Появилось видео боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор»
В Сети опубликована видеозапись боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
Московский Комсомолец 04:56
Армия и оружие
В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Экономика
В Минэнерго допустили строительство газопровода из Крыма в Европу
Министр энергетики России Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, однако пока правительство не рассматривает эту идею.
РБК 10:45
Происшествия
Младенца в Казахстане насмерть заморозили из-за ошибки в документах
Как сообщает Lenta.ru, врачи, несмотря на реальную возможность, вместо того, чтобы принять неотложные меры по реанимации малыша, стали действовать согласно оформленным документам и поместили ребенка умирать в холодильную камеру.
РЕН ТВ вчера в 16:25
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Футбол
Волгоградский «Ротор» в Саранске обыграл ФК «Мордовия»
Футболисты из Волгограда одержали победу над «Мордовией» в матче 16-го тура первенства ФНЛ.
Волгоградская правда 12:09
Общество
Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму
РЕН ТВ 03 октября в 15:47
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой смартфона
Компания Apple пока не прокомментировала эту проблему.
UfaTime.ru 04:33
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 03 октября в 04:58
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт вчера в 09:13
Наука
В России создадут судно для подъема затонувших кораблей
В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.
Актуальные Новости 09:13
Хоккей
Антон Бурдасов подписал контракт со СКА
Горобзор.ру 06:11
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 02 октября в 09:34
Политика
В Стокгольме начались рабочие переговоры делегаций США и КНДР
Ранее северокорейская делегация во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гилем вылетела в Швецию.
RuNews24.ru 05:16
Кино
Disney снимет ремейк «Инспектора Гаджета»
Life.ru 06:44
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК 02 октября в 18:31
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Общество
В Риге прошёл марш защиты русских школ
5 октября в Риге прошёл марш в защиту русских школ.
REGNUM 11:40
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58