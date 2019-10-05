Молодежный состав «Зенита» на выезде уступил «Уралу» со счетом 2:3 в 12 туре молодежного первенства.

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Политика В Станице Луганской открыли обходной мост 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская».

Наука Экзоскелет помог встать на ноги парализованному пациенту Исследование учёных под руководством профессора Алима-Луи Бенаби из Университета Гренобля направлено на разработку полуинвазивной техники, которая позволит использовать сигналы мозга для управления экзоскелетом.

Здоровье Названы восемь омолаживающих продуктов Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Фигурное катание Трусова и Загитова помогли команде Европы выиграть Japan Open Команда Европы одержала победу на турнире по фигурному катанию Japan Open, который завершился в Сайтаме. Победители набрали 614,73 балла.

Армия и оружие В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку» Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".

Экономика В Минэнерго допустили строительство газопровода из Крыма в Европу Министр энергетики России Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, однако пока правительство не рассматривает эту идею.

Происшествия Младенца в Казахстане насмерть заморозили из-за ошибки в документах Как сообщает Lenta.ru, врачи, несмотря на реальную возможность, вместо того, чтобы принять неотложные меры по реанимации малыша, стали действовать согласно оформленным документам и поместили ребенка умирать в холодильную камеру.

Экономика Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Футбол Волгоградский «Ротор» в Саранске обыграл ФК «Мордовия» Футболисты из Волгограда одержали победу над «Мордовией» в матче 16-го тура первенства ФНЛ.

Футбол Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Наука В России создадут судно для подъема затонувших кораблей В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.

Недвижимость В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.

Политика В Стокгольме начались рабочие переговоры делегаций США и КНДР Ранее северокорейская делегация во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гилем вылетела в Швецию.

Культура Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.