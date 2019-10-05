Молодежный состав «Зенита» на выезде уступил «Уралу» со счетом 2:3 в 12 туре молодежного первенства.

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Политика Зеленского призывали не допустить реализации «формулы Штайнмайера» Региональные депутаты призвали президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду не допустить реализации "формулы Штайнмайера", сообщает РИА Новости.

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Происшествия На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".

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Общество В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .

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