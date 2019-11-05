Лига чемпионов
Петербургский дневник«Зенит» проиграл на своем поле «Лейпцигу»
Удар со штрафного приняла на себя «стенка», мяч подобрал Диего Демме и пробил в створ ворот. Кержаков был закрыт игроками и не среагировал – 0:1. По статистике, преимущество «Лейпцига» было подавляющим: 65% владения мячом, не говоря об ударах и моментах.
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Бранислав Иванович: «Зенит» проиграл эту игру, но мы продолжаем бороться дальше
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