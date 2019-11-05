Лига чемпионов
Невские НовостиКапитан «Зенита» назвал причины поражения от «Лейпцига»
Капитан «Зенита» Бранислав Иванович высказался после домашнего поражения от «Лейпцига» (0:2) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Защитник отметил, что петербургская команда начала игру совсем не так как хотела.
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Бранислав Иванович: «Зенит» проиграл эту игру, но мы продолжаем бороться дальше
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:39
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Здоровье
УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом
Екатеринбург в интернете вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru 10:49
Экономика
Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года
Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).
РБК 09:01
Происшествия
В Кемерове совершено покушение на известного адвоката
В Кемерове совершили вооруженное нападение на соучредителя коллегии адвокатов Сергея Учителя.
Российская газета 10:03
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Посла России в Баку Михаила Бочарникова вызвали в азербайджанский МИД, где вручили ему ноту протеста из-за визита в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
РИА Новости 10:09
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Футбол
Второй человек признался, что пытался ограбить Озила и Колашинаца
26-летний Джордан Нортовер признал себя виновным в суде в том, что попытался ограбить футболистов «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца.
Матч ТВ 07:47
Политика
В Госдуму внесут законопроект об упрощённом получении гражданства
До декабря Правительство внесёт в Государственную Думу законопроект об упрощённом получении российского гражданства, предполагающий отмену требования об отказе от гражданства другого государства.
Парламентская газета 10:52
Авто
Самую дорогую Chevrolet Niva продают в России
В Тюмени выставили на продажу уникальную Chevrolet Niva. За внедорожник, переделанный в огромный рамный вездеход, просят 1,2 млн рублей.
Автоновости дня 07:22
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Росавиация по итогам внеплановой проверки крупнейшей в России чартерной авиакомпании Azur Air выявила в деятельности командно-руководящего состава перевозчика недостатки, которые влияют на безопасность полетов.
ТАСС 09:50
Политика
Миллер объявил условия нового контракта по транзиту газа с Киевом
Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и уполномоченный правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Геoрг Граф Вальдерзее обговорили взаимодействие российской компании и Киева с 2020 года в данной сфере.
Газета.Ru 10:40
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Политика
В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Происшествия
Суд заочно арестовал топ-менеджера ОДК
Басманный районный суд Москвы принял решение заочно арестовать российского топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, ранее задержанного в Италии.
Российская газета 07:17
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Единоборства
Отец Хабиба назвал условия боя между Нурмагомедовым и Мэйуэзером
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на предложение боксера Флойда Мэйуэзера организовать поединок с его сыном по правилам бокса.
РИА Новости 05:05
Политика
Путин и Токаев встретятся в Омске
В рамках форума в Омске запланирована встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.
РИА СуперОмск вчера в 07:18
Политика
Помощник Гордеева стал кандидатом в кураторы мусорной реформы
Бывший замминистра курировал так называемую мусорную реформу, которая стартовала в России с 1 января 2019 года: в рамках изменений, в частности, регионы обязали принять территориальные схемы обращения с мусором и выбрать оператора по вывозу и переработке отходов конкурсным путем.
РБК 10:35
Футбол
Конфликт с президентом «Наполи» может лишить Анчелотти работы
Анчелотти решения Де Лаурентиса не оценил, и в знак своего протеста проигнорировал пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (1:1). В результате сложившейся ситуации Анчелотти потерял доверие со стороны босса.
Вести.Ru 09:49
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания» из-за климата
Более 11 тыс. ученых из 153 стран подписались под документом, в котором предупреждают, что, если не предпринять срочных мер для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу, человечество ожидают «неописуемые страдания».
РБК 02:28