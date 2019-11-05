Лига чемпионов

Петербургский дневникПетербургский дневник«Зенит» проиграл на своем поле «Лейпцигу»

Удар со штрафного приняла на себя «стенка», мяч подобрал Диего Демме и пробил в створ ворот. Кержаков был закрыт игроками и не среагировал – 0:1. По статистике, преимущество «Лейпцига» было подавляющим: 65% владения мячом, не говоря об ударах и моментах.
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Капитан «Зенита» назвал причины поражения от «Лейпцига»

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«Зенит» дома уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

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В Приморье найдены тела двух детей в овраге

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Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
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Для лесов потери составили порядка сорока процентов, а на лугах исчезло две трети насекомых.
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Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
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Армия и оружие

Зеленский хочет сформировать военную полицию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отдал поручение главе Минобороны, чтобы ведомство в своей деятельности опиралось на стандарты НАТО.
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NASA рассматривает возможность серии долговременных полетов на МКС

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Новый «Терминатор» неудачно стартовал в американском прокате

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Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне

Экс-президент СССР добавил, что в последнее время европейские политики стали задумываться о негативных последствиях попыток изолировать Россию.
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