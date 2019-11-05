Удар со штрафного приняла на себя «стенка», мяч подобрал Диего Демме и пробил в створ ворот. Кержаков был закрыт игроками и не среагировал – 0:1. По статистике, преимущество «Лейпцига» было подавляющим: 65% владения мячом, не говоря об ударах и моментах.

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