Лига чемпионов
Петербургский дневник«Зенит» проиграл на своем поле «Лейпцигу»
Удар со штрафного приняла на себя «стенка», мяч подобрал Диего Демме и пробил в створ ворот. Кержаков был закрыт игроками и не среагировал – 0:1. По статистике, преимущество «Лейпцига» было подавляющим: 65% владения мячом, не говоря об ударах и моментах.
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Иванович: «С „Лейпцигом“ получился очень тяжелый матч, но сдаваться нельзя»
Sport24.ru05 ноября в 15:50
Бранислав Иванович: «Зенит» проиграл эту игру, но мы продолжаем бороться дальше
Телеканал Санкт-Петербург05 ноября в 15:39
Бранислав Иванович: «Гол, пропущенный в первом тайме, психологически тяжело дался команде»
Матч ТВ05 ноября в 15:43
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