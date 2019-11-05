Лига чемпионов

Петербургский дневникПетербургский дневник«Зенит» проиграл на своем поле «Лейпцигу»

Удар со штрафного приняла на себя «стенка», мяч подобрал Диего Демме и пробил в створ ворот. Кержаков был закрыт игроками и не среагировал – 0:1. По статистике, преимущество «Лейпцига» было подавляющим: 65% владения мячом, не говоря об ударах и моментах.
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И в Лиге чемпионов всё куплено?

Sportbox.RUвчера в 07:08

Иванович: «С „Лейпцигом“ получился очень тяжелый матч, но сдаваться нельзя»

Sport24.ru05 ноября в 15:50

«Зенит» проиграл на своем поле «Лейпцигу»

Петербургский дневник05 ноября в 14:59

Бранислав Иванович: «Зенит» проиграл эту игру, но мы продолжаем бороться дальше

Телеканал Санкт-Петербург05 ноября в 15:39

Иванович: изначально не разобрались в схеме «РБ Лейпциг»

Чемпионат05 ноября в 15:35

Бранислав Иванович: «Гол, пропущенный в первом тайме, психологически тяжело дался команде»

Матч ТВ05 ноября в 15:43

Бранислав Иванович: «Это Лига чемпионов и хороший урок для всех нас»

Спорт-Экспресс05 ноября в 15:49
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:14, Вашингтон
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку

Газета.Ru 07:31
Общество

Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.
Известия 08:01
Происшествия

В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей

Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Политика

В Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.
Российская газета 05:24
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ

Газета.Ru вчера в 05:46
Общество

Медведев назвал переход на цифровое телевещание успешным

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал успешным переход на цифровое телевещание.
Известия 05:38
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Политика

Путин предложил воспитать поколение в духе ценностей многодетной семьи

РБК 07:56
Политика

Чем грозит отказ США от продления СНВ-3

Infox.ru 07:00
Политика

Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Происшествия

Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Общество

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Общество

Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала

Российская газета 06:23
Происшествия

Взрыв машины с российско-украинским бизнесменом в Киеве попал на видео

РБК вчера в 18:53
Энергетика

«Роснефть» не поддерживает инициативу по введению НДПИ на попутный газ

Как сообщалось ранее, Минфин предлагает рассмотреть возможность введения НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ) с целью компенсации выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского нефтяного месторождения, которое разрабатывают «Роснефть» и «Газпром нефть».
Rambler News Service вчера в 09:46
Происшествия

Автобус протаранил здание торгового центра в Москве

Lenta.ru 06:47
Происшествия

Задержан министр строительства Ставрополья

Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Происшествия

СМИ стало известно о возможном захвате самолета в аэропорту Амстердама

Голландские средства массовой информации сообщают, что в аэропорту «Схипхол» возможно был захвачен самолет.
iReactor вчера в 14:37
Армия и оружие

Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией

Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.
Rambler News Service 01:56
Кино

Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти

Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной

Бывший король Малайзии Мухаммад V готов учредить трастовый фонд для сына своей экс-супруги российской модели Оксаны Воеводиной, лишь бы не видеть и не слышать ребёнка, которого не считает своим, сообщает Daily Mail.
Рамблер 06:54
Политика

Украина может подать в суд на Германию из-за «Северного потока — 2»

Украина подаст в суд на Германию, если та внесёт изменения в своё законодательство, касающиеся газопровода «Северный поток — 2», заявил торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщило 7 ноября издание «Европейская правда».
REGNUM 07:38
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Космос

Во время испытания новейшего космического корабля не раскрылся парашют

В пресс-релизе NASA сообщается о том, что система спасения была спроектирована с тремя парашютами, однако успешное раскрытие только двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности членов экипажа.
RuNews24.ru 04 ноября в 15:29
Политика

В Кремле не обсуждали идею ремонта ветхих домов за счет жителей

Предложение о ремонте ветхих домов за счет средств жильцов не обсуждалось в администрации президента РФ.
REGNUM 07:38
Культура

Отец Децла оценил новый документальный фильм о сыне

Режиссер нового документального фильма «С закрытыми окнами» о музыканте Кирилле Толмацком (Децл), скончавшемся в феврале 2019 года, Роман Супер сделал «хорошую работу».
РБК 05:24
Футбол

Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3

Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 13:55
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