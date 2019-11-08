Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Зенит» прокомментировал переименование станции «Новокрестовская»

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что станцию «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенит». На сайте Администрации Петербурга запустили опрос. Скромный баннер с опросом разместили сбоку на главной странице.
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«Зенит» готов профинансировать переименование станции метро Петербурга «Новокрестовская»

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Гендиректор «Зенита»: Если «Новокрестовскую» переименуют, то её оформят в стиле клуба

Фонтанка.Ру08:44

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Невские Новости08:07

Медведев рассказал, когда «Новокрестовская» станет «Зенитом»

Peterburg2.ru08:53

«Зенит» готов взять на себя затраты по переименованию «Новокрестовской»

78.ruвчера в 10:15

«Зенит» готов финансировать переименование «Новокрестовской»

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 11:40
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Умер друг тигра Амура козел Тимур

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Lenta.ru вчера в 20:45
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В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.
Коммерсантъ 09:06
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МВД предлагает ввести наказание за пропаганду наркотиков в 2020 году

Министерство внутренних дел России предполагает, что нормативный правовой акт об уголовном наказании за пропаганду наркотических веществ в интернете вступит в силу в декабре 2020 года.
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Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
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«Я воду не могла пить»: Михальчик чудом не умерла от анорексии

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как чудом не умерла от анорексии.
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Коммерсантъ 07:28
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Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения»

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Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих

Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.
РИА Новости 08:00
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В Кремле отреагировали на слова Макрона о сценариях развития России

Подход Макрона к вариантам развития России импонирует российскому президенту Владимиру Путину, подчеркнул Песков, глава государства высоко ценит свой контакт с французским лидером.
Газета.Ru 07:19
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В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
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Apple вернула многозадачность на iPhone и iPad

Компания Apple выпустила обновления мобильных операционных систем iOS и iPadOS для iPhone и iPad.
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Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
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В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

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Профессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения.
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Кум Порошенко пообещал отомстить экс-послу США на Украине

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко «поклялся отомстить» экс-послу США на Украине Мари Йованович.
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Тихонов рассказал, как его приняли в «Ак Барсе»

Бывший форвард СКА Виктор Тихонов провел первую тренировку в казанском «Ак Барсе» после перехода в коллектив Дмитрия Квартальнова.
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Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе

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Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере

7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
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Китайцы хотят вытеснить с рынка Rolls-Royce

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В убийстве школьницы заподозрили 16-летнего студента колледжа

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