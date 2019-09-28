Команда Сергея Семака в субботу вечером проведет матч против московского «Локомотива». Несмотря на гостевой формат встречи, «Зенит» выйдет на матч в домашней лазурной форме.

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в лазурной форме

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