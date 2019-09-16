Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома»

Лион — Зенит
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча пройдет во вторник, 17 сентября.
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Сергей Семак
Очень молодая команда. В конце прошлого сезона приобрела нескольких игроков, кого-то за приличные деньги. Есть лидеры, которые играют хорошо на протяжении последних лет. В целом, хорошо сбалансированная команда с огромным потенциалом.
— Сергей Семак, российский футболистPiter.tv вчера в 14:01

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