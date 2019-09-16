Очень молодая команда. В конце прошлого сезона приобрела нескольких игроков, кого-то за приличные деньги. Есть лидеры, которые играют хорошо на протяжении последних лет. В целом, хорошо сбалансированная команда с огромным потенциалом.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча пройдет во вторник, 17 сентября.

Сергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома»

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Культура Скончался народный артист России Валерий Успенский Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.

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Политика Госдума одобрила в первом чтении создание единой базы данных россиян Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о создании единой базы данных о населении, следует из информации на сайте нижней палаты парламента.

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