с чего всё началось

Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон, недавно выведший команду в финальную часть Евро-2020, может в скором времени стать главным тренером санкт-петербургского Зенита. Об этом информирует шведское издание Fotbollskanalen.

Спорт день за днем

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