Футбол
Советский спорт«Зенит» проявляет интерес к тренеру сборной Швеции
Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон, недавно выведший команду в финальную часть Евро-2020, может в скором времени стать главным тренером санкт-петербургского Зенита. Об этом информирует шведское издание Fotbollskanalen.
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Футбол
Определились 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020
По результатам матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая завершилась 19 ноября, стали известны 20 команд-участниц финальной стадии турнира.
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В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним
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Кремль сообщил о поручении Путина построить мост через Лену
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Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
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Госдума разрешила показывать свастику в просветительских целях
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при условии, что она не является пропагандой и не оправдывает преступления фашистов.
Футбол
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Медведев рассказал о трудностях при интеграции с Белоруссией
Если не идти на компромисс, процесс интеграции России и Белоруссии может быть под угрозой, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
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Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака
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Футбол
Черчесов определился со стартовым составом России на матч с Сан-Марино
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч против Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
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В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
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Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие
Ксения Собчак и Максим Виторган провели вечер вместе, чтобы устроить идеальный день рождения для сына.
Армия и оружие
США намерены в десять раз увеличить численность войск в Польше
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Гаджеты
Дешевые смартфоны на Android назвали опасными
Специализирующаяся на компьютерной безопасности компания Kryptowire заявила, что в смартфонах обнаружены 146 потенциально опасных продуктов.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
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Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Происшествия
Уволился директор колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба
Утром 14 ноября 19-летний Даниил Засорин открыл стрельбу в колледже. Погибли два человека, в том числе нападавший, трое получили ранения.
Происшествия
Опубликовано видео избиения капитана спецназа в Москве
Момент избиения капитана спецназа ФСБ неизвестными в одном из ночных клубов Москвы попал на видео. Кадры публикует РЕН ТВ 19 ноября.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова рассказала, что Тарасов бил Бузову
Экс-супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова – прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг 32-летнего футболиста Дмитрия Тарасова.
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АТОР: спрос россиян на новогодние туры значительно вырос
Спрос на отдых в новогодние каникулы 2020 года среди российских туристов значительно вырос, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Гаджеты
Сотни миллионов пользователей Android подвергаются шпионажу
Глава безопасности компании Checkmarx Эрез Ялон рассказал, что уязвимость системы безопасности операционной системы Android настолько высока, что позволяла злоумышленнику управлять камерой пользователя, используя необходимые приложения.
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