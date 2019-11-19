Футбол

Советский спортСоветский спорт«Зенит» проявляет интерес к тренеру сборной Швеции

Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон, недавно выведший команду в финальную часть Евро-2020, может в скором времени стать главным тренером санкт-петербургского Зенита. Об этом информирует шведское издание Fotbollskanalen.
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с чего всё началось
Во вторник шведское издание Fotbollskanalen сообщило
, что «Зенит» рассматривает Андерссона в качестве возможной замены главному тренеру команды Сергею Семаку.
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