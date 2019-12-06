РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Зенит — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
6′
15′
Себастьян Шиманьски
22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
26′
Бранислав Иванович
35′
41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
45′+1′
57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
61′
Артем Дзюба
Клаудио Краневиттер
74′
74′
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
Вильмар Барриос
Леон Мусаев
81′
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забили: Сердар Азмун (6-я минута матча), Бранислав Иванович (35-я), Артем Дзюба (45-я).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Азмун поднялся в ТОП-5 результативных легионеров из дальнего зарубежья в истории «Зенита»

Невские Новости07:56

Идеальный «Зенит». 6 козырей, благодаря которым команда Семака растоптала «Динамо»

Матч ТВ03:37

«Зенит» разгромил «Динамо» и ушел на зиму с отрывом минимум в 8 очков. Верите, что им кто-то помешает?

Sports.ruвчера в 13:34

«Зенит» разгромил «Динамо». Добивать противника пришлось без фанатов

Фонтанка.Рувчера в 13:38

«Зенит» разгромил «Динамо» в матче РПЛ и ушёл на зимний перерыв лидером

Чемпионатвчера в 13:25

РПЛ. «Зенит» - «Динамо». Видеообзор матча

Sport.ruвчера в 15:14

«Зенит» разгромил «Динамо» в Санкт-Петербурге. Фанаты ушли до гола Дзюбы

Спорт-Экспрессвчера в 13:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:09, Ашберн
Гаджеты

В 2020 году Apple выпустит пять iPhone

МонаВиста вчера в 12:55
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета вчера в 03:03
Происшествия

Сбитые в Нижнем Новгороде школьники направлялись в театр

Российская газета 12:35
Экономика

Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса

Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.
Коммерсантъ 12:41
Единоборства

Руис намного тяжелее Джошуа, Поветкин перевесил Хантера

По итогам церемонии взвешивания Поветкин показал вес 104 кг. Хантер оказался чуть легче — его вес составил 102,8 кг.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:56
Кино

Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман

В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
Аргументы и Факты 07:04
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru 05:23
Технологии

Звонить через WhatsApp стало проще и удобнее

WhatsApp получил поддержку ожидания вызовов, таким образом звонить через мессенджер стало проще и удобнее.
Профиль вчера в 09:09
Общество

Анонсирована игра-симулятор Иисуса Христа

В сети появился трейлер новой игры I Am Jesus Christ — симулятора Иисуса Христа.
Ferra 10:59
Происшествия

Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени

Один человек погиб и трое пострадали от хлопка газа в жилом доме в Тюмени.
BFM.ru 10:26
Спорт

Большунов одержал победу в скиатлоне на Кубке мира в Норвегии

ProstoProSport 08:38
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Общество

Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах

Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Lenta.ru 05:31
Армия и оружие

В США спустили на воду авианосец «Джон Ф. Кеннеди»

В США началась торжественная церемония крещения (аналог спуска на воду в России) авианосца «Джон Ф. Кеннеди» (USS John F. Kennedy).
Национальная служба новостей 10:58
Футбол

«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:59
Футбол

«Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной»

Советский спорт 11:45
Армия и оружие

СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты

«Украинский милитаристский портал» опубликовал в YouTube-канале кадры испытательного полета противокорабельной ракеты Р-360 с комплекса «Нептун».
РБК 10:18
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Вести.Ru 09:17
Политика

На переговорах Путина и Лукашенко погас свет

Во время переговоров президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко погас свет.
Lenta.ru 08:35
Футбол

Форвард «Тотенхэма» забил мяч после прохода от своей штрафной

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил мяч после сольного прохода от собственной штрафной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 12:18
Авто

Появились первые фотографии Kia Seltos для России

1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.
Tvoe-avto.com вчера в 15:04
Армия и оружие

Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии

Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Lenta.ru вчера в 04:32
Общество

Лещенко оценил высказывание Паулса о навязчивой российской публике

Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко призвал композитора Раймонда Паулса смириться с поведением публики после концертов, поскольку это является частью профессии.
Rambler News Service вчера в 04:27
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
РИА Новости вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Вечерняя Москва вчера в 09:20
Происшествия

В Одессе нашли тела еще двух погибших при пожаре в колледже

РИА Новости 12:54
Единоборства

Видео: девушка — боец UFC полностью обнажилась во время взвешивания

Девушка - боец UFC Синтия Кальвильо полностью разделась на процедуре взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам.
РЕН ТВ 06:08
Происшествия

Житель Киева на первом свидании показал девушке труп своей бабушки

РИА Новости 02:33
Происшествия

Mash: Замкомандира президентского полка нашли мертвым в Москве

Заместителя командира президентского полка Романа Лотвина нашли мертвым в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
БИЗНЕС Online 12:52
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное