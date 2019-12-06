РПЛ

P1spb.ruP1spb.ru«Зенит» разгромил «Динамо» в матче РПЛ

Зенит — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
6′
15′
Себастьян Шиманьски
22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
26′
Бранислав Иванович
35′
41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
45′+1′
57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
61′
Артем Дзюба
Клаудио Краневиттер
74′
74′
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
Вильмар Барриос
Леон Мусаев
81′
Петербургский футбольный клуб "Зенит" разгромил московское "Динамо" на "Газпром Арене" при поддержке свыше 48 тысяч зрителей со счетом 3:0 в матче 19-ого тура РПЛ сезона 2019/2020. Счёт в матче открыл Сердар Азмун, отличившись после точной передачи от Алексея Сутормина на 6-ой минуте первого тайма.
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