РПЛ
P1spb.ru«Зенит» разгромил «Динамо» в матче РПЛ
Сердар Азмун
|6′
|15′
Себастьян Шиманьски
|22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
|26′
Бранислав Иванович
|35′
|41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
|45′+1′
|57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
|59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
|61′
Артем Дзюба
Клаудио Краневиттер
|74′
|74′
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
Вильмар Барриос
Леон Мусаев
|81′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
4
Осорио
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
21
Ерохин
38
Мусаев
17
Шатов
7
Азмун
32
Краневиттер
1
Шунин
17
Паршивлюк
24
Евгеньев
18
Ордец
2
Морозов
11
Шиманьски
15
Нойштедтер
5
Филипп
77
Каборе
9
Н`Жи
10
Игбоун
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Петербургский футбольный клуб "Зенит" разгромил московское "Динамо" на "Газпром Арене" при поддержке свыше 48 тысяч зрителей со счетом 3:0 в матче 19-ого тура РПЛ сезона 2019/2020. Счёт в матче открыл Сердар Азмун, отличившись после точной передачи от Алексея Сутормина на 6-ой минуте первого тайма.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» уверенно обыграл «Динамо» и на мажорной ноте ушел на зимний перерыв в РПЛ
КП - Санкт-Петербург13:52
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:24, Ашберн
Политика
Белый дом снова отказался участвовать в слушаниях по импичменту
В пятницу Белый дом сообщил конгрессу США, что не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу, запланированных на девятое декабря.
Шоу-бизнес
Экс-жених Евгении Феофилактовой прокомментировал их разрыв
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова недавно рассталась со своим женихом-иностранцем, бизнесменом из Ливана по имени Маджид.
Политика
В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Происшествия
В Екатеринбурге произошел пожар на складе
В Екатеринбурге на улице Халтурина произошел пожар в складском помещении, которое находится на территории Верх-Исетского рынка, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
Гаджеты
Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на чистом Android
Кино
Названы любимые новогодние фильмы россиян
Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
Хоккей
Нижегородское «Торпедо» встретится с «АК Барс»
Нижегородское «Торпедо» проведет очередной домашний матч в регулярном чемпионате КХЛ. В гости к автозаводцам едет казанский «АК Барс».
Происшествия
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Общество
В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение
Футбол
«Интер» и «Рома» разошлись миром в Серии А
"Интер" и "Рома" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Гаджеты
В продажу поступили смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM
В Китае начались продажи умных-часов Xiaomi Mi Watch с поддержкой активной eSIM.
Происшествия
Под Омском нашли кровавое озеро
По словам пользователя, окружность кровавого озера составляет порядка 30−40 метров, вокруг водоёма из крови распространяется неприятный запах.
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Общество
Присяжные сочли необоснованным иск дайвера против Маска за твит
Жюри присяжных федерального суда Центрального округа Калифорнии посчитали необоснованным иск британского дайвера Вернона Ансворт к основателю Tesla Илону Маску.
Экономика
В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о взыскании $2,1 млрд с «Газпрома»
Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что если эта сумма не будет перечислена, то украинская компания получит судебное разрешение на продажу активов «Газпрома» на Украине.
Политика
Трамп решил пока не причислять наркокартели к террористам
Президент США Дональд Трамп решил отложить включение мексиканских наркокартелей в список террористических организаций, сообщает агентство Reuters.
Космос
Ученые начали разработку гибернационных капсул для длительных космических полетов
Шоу-бизнес
Плата за успех: дом Волочковой продают за 2,5 млрд рублей
Неизвестные злоумышленники выставили на продажу ее роскошный особняк, в который она вложила не только миллионы рублей, но и всю душу.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Армия и оружие
Военных Турции впечатлили реальные возможности С-400
Испытания российских зенитно-ракетных комплексов С-400 превзошли самые смелые ожидания турецких военных, заявил информированный источник "Газеты.ру".
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге.
Здоровье
Врачи порекомендовали сбрить бороду на зиму
По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.
Происшествия
В Москве росгвардейцы задержали проникшего в детский сад мужчину
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения, который проник в детский сад в Москве.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
Футбол
Вратарь «Арсенала» и сборной Германии назвал Анапу раем
Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.
Армия и оружие
Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman вошла в четверг в акваторию Средиземного моря.
Футбол