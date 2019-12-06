Петербургский футбольный клуб "Зенит" разгромил московское "Динамо" на "Газпром Арене" при поддержке свыше 48 тысяч зрителей со счетом 3:0 в матче 19-ого тура РПЛ сезона 2019/2020. Счёт в матче открыл Сердар Азмун, отличившись после точной передачи от Алексея Сутормина на 6-ой минуте первого тайма.

Политика Белый дом снова отказался участвовать в слушаниях по импичменту В пятницу Белый дом сообщил конгрессу США, что не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу, запланированных на девятое декабря.

Происшествия В Екатеринбурге произошел пожар на складе В Екатеринбурге на улице Халтурина произошел пожар в складском помещении, которое находится на территории Верх-Исетского рынка, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Происшествия Умер избитый подростками за украинский язык волонтер На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.

Происшествия Под Омском нашли кровавое озеро По словам пользователя, окружность кровавого озера составляет порядка 30−40 метров, вокруг водоёма из крови распространяется неприятный запах.

Энергетика Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.

Общество Присяжные сочли необоснованным иск дайвера против Маска за твит Жюри присяжных федерального суда Центрального округа Калифорнии посчитали необоснованным иск британского дайвера Вернона Ансворт к основателю Tesla Илону Маску.

Экономика В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».

Здоровье Врачи порекомендовали сбрить бороду на зиму По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.

Спорт Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.