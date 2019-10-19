РПЛ

Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт«Зенит» разгромил «Ростов» благодаря хет-трику Дзюбы

Зенит — Ростов
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 19 октября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
14′
Магомед Оздоев
17′
19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
20′
Сердар Азмун
44′
Вильмар Барриос
56′
Вячеслав Караваев
61′
62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
71′
77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
77′
78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
80′
80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
82′
83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
85′
Вильмар Барриос
90′+2′
В составе "Зенита" хет-триком отметился Артём Дзюба на 14-й, 20-й и 80-й минутах матча, еще по голу на счету Сердара Азмуна на 44-й минуте, Вячеслава Караваева на 61-й минуте, и Вилмара Барриоса на 92-й минуте матча. "Ростов" ответил голом Романа Ерёменко на 83-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать130

Подробнее о событии

Даб Дзюбы, танцы «Зенита» и Карпин в отчаянии. Лучшие фото разгрома «Ростова»

Чемпионатвчера в 02:00

«Зенит» уничтожил «Ростов» в Питере. Дзюба сделал хет-трик и отдал две голевые, Карасев назначил три пенальти. Видео

Матч ТВ19 октября в 11:23

«Зенит» — «Ростов» — 6:1. Видеообзор матча

Sport24.ru19 октября в 15:21

Набравший 5 очков Дзюба признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Ростов»

Sportbox.RU19 октября в 14:12

Яркая победа «Зенита» в видеообзоре матча с «Ростовом»

Sport.ru19 октября в 15:28

Шоу Дзюбы: «Зенит» разгромил «Ростов» в чемпионате России

РИА Новости19 октября в 15:53

Дзюба оформил второй хет-трик в чемпионатах России и догнал Родионова

Спорт-Экспресс19 октября в 15:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

Lenta.ru 02:53
Экономика

Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%

После открытия торгов на Московской бирже 21 октября акции «Яндекса» выросли на 8%. Стоимость одной ценной бумаги на максимуме составила 2097 руб.
РБК 04:53
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Политика

В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист

Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Lenta.ru 05:50
Экономика

Американский бренд Under Armour закрывает магазины в России

Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:40
Общество

Жаров заявил о переходе от блокировок к штрафам за нарушения в Сети

Власти России планируют перейти от мер по блокировке к применению штрафов для регулирования интернет-пространства.
РБК 06:33
Здоровье

Россиян попросят решить, нужны ли им органы после смерти

В настоящий момент в России действует презумпция согласия на изъятие органов у умерших людей для дальнейшей трансплантации, однако это право в большинстве случаев конфликтует с этической стороной вопроса.
Оka.fm 04:55
Футбол

«Шахтер» Донецк — «Динамо» Загреб: ставим на «кротов»

Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором 22 октября донецкий «Шахтер» принимает «Динамо» из Загреба.
Все про Спорт ру вчера в 14:39
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 02:03
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи

Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Космос

Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле «Восход»

Российская газета 04:53
Авто

Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России

Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.
Коммерсантъ 06:43
Политика

Глава МИД Египта рассказал о подготовке саммита Россия-Африка

Предложение об организации саммита Россия-Африка прозвучало в июле 2018 года от президента России Владимира Путина, но реализация этого проекта шла через тесную координацию России с Египтом и Африканским союзом (АС), сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
РИА Новости 07:18
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.
РИА Новости 05:49
Армия и оружие

Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября

Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
Вести.Ru 06:36
Экономика

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Интерфакс 02:54
Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
Шоу-бизнес

Никита Анисимов умолял Ольгу Бузова взять его в шоу

В первой серии сезона Тимур Батрутдинов не оценил незадачливого конкурсанта — Никиту Анисимова.
Popcake 01:29
Общество

В России дети смогут не платить за вывоз мусора

Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
ФедералПресс вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Леди Гага запрыгнула на фаната и упала со сцены

После эпичного фейла певица продолжила выступление. Во время концерта 33-летней певицы Леди Гаги в Лас-Вегасе произошел неприятный инцидент.
Блокнот.ру 18 октября в 12:08
Общество

Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины

На Горьковской плотине (Нижегородская ГЭС) не построены сооружения, предусматривающие ее устойчивость, это может привести к катастрофе, заявил в Совете Федерации руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
РИА Новости 05:53
Армия и оружие

США могут оставить в Сирии около двухсот военных

Ранее глава Белого дома приказывал вывести американский контингент из Сирии.
Эхо Москвы 02:31
Общество

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Общество

Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне по делу об экстрадиции

РИА Новости 05:37
Экономика

Севморпорт останется в собственности Севастополя

Как Развожаев заявил на пресс-конференции 20 октября 2019 года, если в условиях санкций получится сделать Севморпорт прибыльным, то он останется в собственности Севастополя.
Примечания 06:58
Общество

Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея

Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 04:40
Футбол

Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца

Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
Чемпионат 19 октября в 14:35
Гаджеты

Главная проблема Intel сохранится ещё минимум три-шесть месяцев

Дефицит сохраняется и сейчас, но уже не в том виде.
iXBT.com 07:11
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное