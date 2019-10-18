Футбол
Чемпионат«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства
В 13-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Ростов». Матч прошёл на поле академии "Зенита" в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 4:1. Хозяева вышли вперёд уже на 3-й минуте благодаря точному удару полузащитника Вадима Симутенкова.
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«Зенит» разгромил «Ростов» и поднялся на третье место в молодежном первенстве
Советский спортвчера в 07:03
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