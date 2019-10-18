Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Зенит» разгромил «Ростов» в молодежном первенстве России
В 13-м туре молодежного первенства России «Зенит» встречался с «Ростовом». Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге разгромили соперника со счетом 4:1. В составе хозяев поля дубль оформил полузащитник Максим Бачинский. По голу забили хавбеки Вадим Симутенков и форвард Никита Симдянкин.
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Кино
Власти Китая отменили прокат фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Ореанда-Новости 10:57
Происшествия
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына.
RT на русском 09:22
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС вчера в 11:05
Футбол
«Ахмат» и «Локомотив» объявили составы на матч чемпионата России
Грозненский "Ахмат" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:11
Армия и оружие
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО
Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Российская газета 10:40
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 16 октября в 12:35
Армия и оружие
Российский военный спутник на орбите разделился на части
Российский космический аппарат «Космос-2535» в октябре разделился на части на орбите 10 июля ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» вывела «Космос-2535» на орбиту с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Юга.ру вчера в 07:21
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 11:37
Гаджеты
Процессор Core i9-9900KS совершенно не удивляет в первых тестах
В целом Core i9-9900KS можно назвать лучшим игровым процессором, но на самом деле это мало что означает, так как разница между Core i9-9900K, Core i9-9900KS и другими CPU этого уровня в играх зачастую будет небольшой и бессмысленной при наличии производительной видеокарты.
iXBT.com 01:57
Футбол
«Шахтер» — «Колос»: проверка огнем
Представляем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором донецкий «Шахтер» принимает новичка турнира – «Колос» из Ковалевки.
Все про Спорт ру вчера в 14:04
Политика
Эрдоган предложил России наладить мир в Сирии к западу от Евфрата
Президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что Россия может возглавить инициативу для достижения мира к западу от реки Евфрат в Сирии.
Взгляд.ру 10:22
Культура
Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона
Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Взгляд.ру 07:14
Политика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
РБК 01:06
Авто
ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»
Motor вчера в 11:33
Общество
В России могут запретить выбрасывать батарейки вместе с мусором
Согласно документу, использованные батарейки и аккумуляторы должны быть утилизированы специальными операторами — нельзя смешивать их с другим мусором.
ForPost 08:26
Общество
Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Общество
В Сети появились фото из больницы Заворотнюк
В Сети опубликованы фотографии из медцентра, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию. Кадры размещены на сайте клиники.
ТВ Центр 02:31
Армия и оружие
Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Военное дело 07:58
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Политика
Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.
Rambler News Service вчера в 09:12
Происшествия
Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии
В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
Известия 05:41
Общество
«Турецкий поток» начали заполнять газом
Первую из двух ниток морского участка газопровода "Турецкий поток" начали наполнять газом в ходе пуско-наладочных работ, на завершающем этапе испытаний.
Интерфакс 05:30
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36