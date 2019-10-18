Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Зенит» разгромил «Ростов» в молодежном первенстве России

В 13-м туре молодежного первенства России «Зенит» встречался с «Ростовом». Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге разгромили соперника со счетом 4:1. В составе хозяев поля дубль оформил полузащитник Максим Бачинский. По голу забили хавбеки Вадим Симутенков и форвард Никита Симдянкин.
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«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства

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