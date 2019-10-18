В 13-м туре молодежного первенства России «Зенит» встречался с «Ростовом». Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге разгромили соперника со счетом 4:1. В составе хозяев поля дубль оформил полузащитник Максим Бачинский. По голу забили хавбеки Вадим Симутенков и форвард Никита Симдянкин.

Футбол Ахмат — Локомотив 0:2 В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.

Технологии Раскрыта дата выхода крупного обновления Windows 10 Заком Боуденом, главредом WindowsCentral, было сообщено о том, что выход масштабного обновления для Windows 10 состоится 12 ноября 2019 года.

Общество РСПП исключил из правления арестованных Магомедова и Мазурова Находящиеся в СИЗО владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и основатель группы «Новый поток» Дмитрий Мазуров исключены из правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), представляющего интересы крупнейшего бизнеса.

Происшествия Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.

Армия и оружие Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.

Политика Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Три сотрудника посольства США в России были сняты с поезда «Нёнокса — Северодвинск» из-за того, что он въехали на режимную территорию без разрешения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.