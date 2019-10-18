Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Зенит» разгромил «Ростов» в молодежном первенстве России
В 13-м туре молодежного первенства России «Зенит» встречался с «Ростовом». Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге разгромили соперника со счетом 4:1. В составе хозяев поля дубль оформил полузащитник Максим Бачинский. По голу забили хавбеки Вадим Симутенков и форвард Никита Симдянкин.
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Политика
В России удивились словам Лукашенко о сдерживании интеграции ЕАЭС
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о сдерживании Россией интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) звучит «довольно странно».
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Технологии
Раскрыта дата выхода крупного обновления Windows 10
Заком Боуденом, главредом WindowsCentral, было сообщено о том, что выход масштабного обновления для Windows 10 состоится 12 ноября 2019 года.
Общество
РСПП исключил из правления арестованных Магомедова и Мазурова
Находящиеся в СИЗО владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и основатель группы «Новый поток» Дмитрий Мазуров исключены из правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), представляющего интересы крупнейшего бизнеса.
Происшествия
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.
Технологии
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Устройство Click to Pray («нажми и молись») представляет собой четки с привязкой к мобильному приложению.
Происшествия
В Каменске-Уральском прощаются с убитой Ксенией Каторгиной
В Каменске-Уральском прощаются с 27-летней Ксенией Каторгиной, убитой из-за ее машины Audi Q5, которую девушка хотела продать.
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за ситуации в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вывод американских войск с севера Сирии, а также военная операция Турции в САР вызывают сомнение в функционировании НАТО.
Политика
Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа
По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Три сотрудника посольства США в России были сняты с поезда «Нёнокса — Северодвинск» из-за того, что он въехали на режимную территорию без разрешения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Происшествия
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Шоу-бизнес
Ксенофонтова назвала памятник на могиле Дмитрия Марьянова «пошлым»
Елена Ксенофонтова, известная многим по телесериалу «Кухня», опубликовала видео, в котором возмутилась видом памятника, установленным на могиле её бывшего коллеги Дмитрия Марьянова.
Единоборства
В США после боя умер Патрик Дэй
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Политика
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
Украинское издание "Новое время" опубликовало текст письма руководителя администрации Владимира Зеленского Андрея Богдана участнику контактной группы от Украины Леониду Кучме.
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Культура
Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона
Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Кино
Полу Дано предложили роль злодея в новом «Бэтмене»
Студия Warner Bros. предложила Полу Дано роль Загадочника в новом «Бэтмене». Об этом со ссылкой на источники пишет Variety.
Теннис
Павлюченкова одолела Кудерметову и вышла в полуфинал Кубка Кремля
Авто
Первый электромобиль Mazda получит необычные двери
Компания Mazda продолжает интриговать поклонников новыми подробностями о своем первом серийном электрокаре.
Политика
Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину
Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
Наука
Ученые раскрыли, к каким болезням приводит сидячий образ жизни
Большинство людей считают, что сидячий образ жизни приводит к остеохондрозу, сколиозу, геморрою и другим заболеваниям, но избежать их можно благодаря регулярным физическим упражнениям.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.