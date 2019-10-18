Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Зенит» разгромил «Ростов» в первенстве молодежных команд

В матче 13-го тура молодежного первенства России "Зенит" выиграл у "Ростова" со счетом 4:1. В составе победителей отличились Вадим Симутенков, Максим Бачинский, Никита Симдянкин, Максим Бачинский. В составе «Ростова» — Гоча Гогричиани.
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«Зенит» разгромил «Ростов» в первенстве молодежных команд

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