Футбол
Спорт-Экспресс«Зенит» разгромил «Ростов» в первенстве молодежных команд
В матче 13-го тура молодежного первенства России "Зенит" выиграл у "Ростова" со счетом 4:1. В составе победителей отличились Вадим Симутенков, Максим Бачинский, Никита Симдянкин, Максим Бачинский. В составе «Ростова» — Гоча Гогричиани.
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Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
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Армия и оружие
На учениях под Астраханью показали новейшие ракетные системы
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Канал 7+ 09:40
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Назван самый популярный сериал на Netflix
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Lenta.ru вчера в 11:08
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Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
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В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
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Вдова Доренко выпустила фильм о журналисте
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Футбол
Сэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Агент Джузеппе Пальяра заявил, что поучаствовал в сдаче легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном матча Лиги чемпионов, сообщает Mirror.
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«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
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Новый фильм Тарантино запретили в Китае после жалобы дочери Брюса Ли
Российская газета 13:20
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Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России
Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России в двух конфигурациях с разным объёмом памяти.
Astera вчера в 15:10
Политика
Украина направила России ноту протеста из-за гумпомощи Донбассу
Украинское Министерство иностранных дел направило российской стороне ноту протеста из-за прибытия в Донбасс очередного гуманитарного конвоя МЧС России.
RT на русском 12:44
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Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
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Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда
Адвокаты и родственники фигурантов называют дело провокацией: человек, который дал показания против обвиняемых, сам написал устав организации и снял для нее помещение.
ТВК вчера в 12:01
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Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
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Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
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Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
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Матч ТВ 08:37
Футбол
В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля
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Эксперт оценил политику ЦБ по снижению ключевой ставки
Ранее доцент кафедры фондовых рынков факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с URA.RU прокомментировал политику ЦБ по снижению ключевой ставки.
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