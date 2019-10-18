Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Зенит» разгромил «Ростов» в первенстве молодежных команд

В матче 13-го тура молодежного первенства России "Зенит" выиграл у "Ростова" со счетом 4:1. В составе победителей отличились Вадим Симутенков, Максим Бачинский, Никита Симдянкин, Максим Бачинский. В составе «Ростова» — Гоча Гогричиани.
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«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства

Чемпионатвчера в 06:53

«Зенит» разгромил «Ростов» в первенстве молодежных команд

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«Зенит» разгромил «Ростов» в молодежном первенстве

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Sportbox.RUвчера в 06:53

«Молодежка» проиграла в гостях «Зениту»

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«Зенит» разгромил «Ростов» и поднялся на третье место в молодежном первенстве

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«Зенит» благодаря дублю Бачинского разгромил «Ростов» - пауза на матчи сборных пошла на пользу команде Зырянова

Спорт уик-эндвчера в 07:11
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Происшествия

Прорыв дамбы в Красноярском крае: число погибших выросло

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Происшествия

В Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Москву из Улан-Удэ

В Красноярске благополучно приземлился "Боинг-737" авиакомпании Smartavia, летевший рейсом Улан-Удэ — Москва и запросивший экстренную посадку из-за угрозы взрыва.
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Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

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Политика

Власти России разрешили считать украинцев русскоязычными без экзамена

Правительство России одобрило отмену экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
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Происшествия

При пожаре под Ярославлем погибли пять детей

Пятеро детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в городе Ростове Ярославской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:20
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
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В здании Верховной рады обнаружили куницу

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Минздрав объявил список смертельно опасных прививок

Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
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Bentley начала производство нового Flying Spur

Известный британский бренд запустил производство седана Bentley Flying Spur нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 08:45
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Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите

Ferra 17 октября в 09:37
Политика

Джонсон уверен, что парламент Британии одобрит сделку по Brexit

"Уверен, что когда депутаты от всех партий изучат его, они найдут причины, по которым должны поддержать его и реализовать Brexit 31 октября, выполнив возложенную на них британским народом задачу".
REGNUM 17 октября в 23:53
Происшествия

Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро

Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
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Шоу-бизнес

Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи

Молодой спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
URA.Ru вчера в 21:46
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru 00:57
Экономика

Банки России могут начать оказывать госуслуги с 2020 года

С 2020 года шесть российских банков начнут предоставлять гражданам госуслуги.
ТК Звезда 16 октября в 23:28
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России

Московский "Локомотив" в матче 13-го тура чемпионата России одержал победу над грозненским "Ахматом", сообщает "Газета.ru".
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Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Политика

Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru вчера в 08:14
Происшествия

Пятилетняя девочка из России погибла на курорте в Турции

Пятилетняя гражданка Российской Федерации погибла в результате несчастного случая в Турции.
REGNUM 04:36
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
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Политика

Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента

Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 20:09
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Онколог рассказал о заболевании, которым страдает Заворотнюк

Онколог, на условиях анонимности, рассказал, что с подобным диагнозом люди живут не более пяти лет даже при своевременном выявлении глиобластомы.
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Общество

Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes

Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
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Боец UFC использовал ингалятор во время поединка и был лишен победы

Поединок в тяжелом весе между бойцами смешанного стиля (MMA) Грегом Харди и Беном Сосоли на турнире UFC on ESPN 6 был признан несостоявшимся.
Lenta.ru 04:27
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Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

News.ru вчера в 18:59
Происшествия

Врачи в Болгарии забыли в компьютерном томографе пациентку

Врачи муниципальной больницы небольшого болгарского города Павликени, находящегося в Великотырновской области Болгарии, забыли в компьютерном томографе пациентку, из-за чего её объявили в розыск.
REGNUM вчера в 08:56
Происшествия

Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»

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Армия и оружие

Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами

Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
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Экономика

Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года

Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Газета.Ru вчера в 16:00
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