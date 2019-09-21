РПЛ

РЕН ТВРЕН ТВ«Зенит» разгромил «Рубин» 5:0 в домашнем матче

Зенит — Рубин
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
46′
56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
58′
Алексей Сутормин
65′
71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
75′
76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
78′
Роберт Мак
82′
Олег Шатов
87′
90′
Павел Могилевец
"Зенит" разгромил команду "Рубин" в игре 10-го тура чемпионата России. Матч в субботу в Санкт-Петербурге закончился со счетом 5:0. В составе "Зенита" голы забили Алексей Сутормин (65-я и 75-я минуты), Бранислав Иванович (58), Роберт Мак (82) и Олег Шатов (87).
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