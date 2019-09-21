Полузащитник сине-бело-голубых Алексей Сутормин оформил дубль в ворота казанцев. Домашний матч 10-го тура российской футбольной Премьер-лиги между «Зенитом» и казанским «Рубином» завершился со счетом 5:0 в пользу петербуржцев.

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0 в Петербурге

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