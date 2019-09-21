Питерский "Зенит" разгромил на своём поле казанский "Рубин" со счётом 5:0 в рамках десятого тура чемпионата России по футболу. Все голы были забиты во втором тайме.

Происшествия Облитых горящим маслом детей доставили из Турции в Екатеринбург Два российских ребенка, которые получили ожоги горящим маслом в турецком отеле, 21 сентября прилетели в Екатеринбург.

Космос Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны Согласно документу, австралийцы присоединятся к американским коллегам в освоении Марса и Луны, в частности к новой программе по исследованию спутника Земли Artemis.

Политика Меланья Трамп не справилась с ножницами на церемонии Сама же первая леди США поступила в неловкой ситуации как подиумная модель: рассмеялась и сделала вид, что ничего страшного не произошло - из положения супруга Трампа вышла, отстегнув один конец ленты от стойки и с улыбкой помахав собравшимся гигантскими предательскими ножницами.

Происшествия Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.

Экономика Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ Правительство одобрило законопроект Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Экономика Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера Petro-Diamond Singapore (PDS) — сингапурское подразделение Mitsubishi — понесло убытки в размере около $320 млн от несанкционированной торговли сырой нефти.

Наука Водопроводная вода может быть причиной развития рака Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.

Армия и оружие Российские истребители помешали Израилю атаковать Сирию Подчеркивается, что два российских истребителя вылетели с авиабазы Хмеймим и направились на юго-восток, чем фактически изменили планы Израиля об ударах.

Культура Шустер подаст в суд на Коломойского Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Общество В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.

Футбол В Катаре вратарь привез нелепый гол уже на 10-й секунде матча Голкипер катарского клуба «Аль-Шахания» Халифа Аль-Досари стал соавтором курьезного гола, пропущенного его командой уже на 10-й секунде матча чемпионата страны против «Аль-Араби».

Происшествия Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.

Армия и оружие В Минобороны объяснили волнение Пентагона из-за «десакрализации F-35» Пентагон не напрасно и не безосновательно высказывает опасения по поводу вероятной десакрализации американских истребителей F-35 турецкими расчётами зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», закупленных Анкарой у России.

Здоровье ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.

Политика МИД Украины заявил о деградации антироссийских санкций Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что ранее введенные западные санкции против России становятся все менее эффективными.

Происшествия Врио начальника красноярской колонии отстранили из-за стриптиза В Красноярской области временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 отстранен от работы до окончания служебной проверки.

Политика Глава Госбюро расследований Украины заявил о прослушке в его кабинете Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что его кабинет прослушивали.

Происшествия В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Политика Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.

Происшествия Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.