Футбол
Телеканал Санкт-Петербург«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
|46′
|56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
|58′
Алексей Сутормин
|65′
|71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
|75′
|76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
|76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
|78′
Роберт Мак
|82′
Олег Шатов
|87′
|90′
Павел Могилевец
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
17
Шатов
27
Оздоев
20
Мак
32
Краневиттер
91
Сутормин
2 ×
22
Дзюба
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
3
Плиев
29
Денисов
7
Подберезкин
18
Могилевец
10
Коновалов
21
Кварацхелия
12
Зуев
26
Микелтадзе
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
Игра только что завершилась на стадионе на Крестовском острове. Первый тайм поединка завершился при счете 0:0. Счет в игре на 58-й минуте открыл Иванович, ловко сыгравший головой после штрафного, который подал Шатов.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 19:26, Вашингтон
Происшествия
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в ТЦ «Максим»
ТАСС вчера в 01:37
Происшествия
Американец сделал предложение своей возлюбленной и умер
Наша версия вчера в 10:42
Здоровье
Названы продлевающие жизнь продукты
Газета.Ru 14:13
Происшествия
Японский журналист поразился доброте россиян
Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.
РИА Новости 10:03
Общество
Boeing 737 MAX перевозят в пустыни на хранение
Сингапурский авиаперевозчик SilkAir заключил соглашение с компанией AРAS, которая специализируется на хранении и консервации авиационной техники, о передаче ей шести самолетов Boeing 737 MAX.
BFM.ru вчера в 02:56
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Авто
Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 вчера в 12:31
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место
ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.
Вести.Ru 14:07
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Происшествия
В центре Киева украинский депутат лишился часов за 30 тысяч долларов
Интересный случай произошел в Киеве. Там слуга народа лишился часов прямо в центре города - возле мэрии.
Российская газета 18:42
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Армия и оружие
Шойгу назвал главную угрозу России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал главную угрозу России и всему миру.
Телеканал 360° 03:13
Политика
Аргентина ввела чрезвычайное продовольственное положение до 2022 года
Объявление чрезвычайного продовольственного положения не было инициативой Макри, но тяжесть экономического кризиса и предвыборные соображения привели к тому, что он согласовал этот шаг со своими сторонниками в парламенте.
REGNUM 20 сентября в 13:49
Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру 20 сентября в 09:22
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru 17:06
Происшествия
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлен момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости 16:56
Политика
Помпео выступил против публикации разговора Трампа и Зеленского
По версии американских СМИ, в ходе разговора президент США оказывал давление на Зеленского с целью побудить его открыть расследование, в котором замешан сын Джо Байдена.
REGNUM 13:43
Теннис
Даниил Медведев выиграл SPb Open
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир АТР в Санкт-Петербурге. В финале он встречался с хорватским спортсменом Борной Чоричем.
Мойка78 12:22
Космос
Расширение Вселенной связали с черными дырами, состоящими из темной энергии
Naked Science 17 сентября в 02:02
Здоровье
В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.
RT на русском 09:33
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости вчера в 12:11
Происшествия
Пожар на автостоянке в Киеве потушен
Пожар, вспыхнувший в воскресенье, 22 сентября, на автостоянке в Деснянском районе Киева, потушен.
Вести.Ru 17:35
Общество
Тайфун «Тапа» приближается к Приморью
МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа".
Газета.Ru вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой
По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
Bimru.ru 11:46
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС 17:37
Армия и оружие
В Оренбург прибыл Владимир Путин
Напомним, 20 сентября президент посетит полигон, где будет лично наблюдать за активной фазой международных военных учений «Центр-2019».
REGNUM 19 сентября в 23:41
Шоу-бизнес
Пышнотелая внучка Михаила Боярского изнуряла себя диетами
В ход шло буквально все, что только могла придумать Боярская, в том числе и изнуряющие организм и психику диеты.
Bimru.ru 03:33
Авто
Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada
В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.
МИР 24 вчера в 17:33
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 09:17