РПЛ

АБНАБНДубль Сутормина помог «Зениту» разгромить «Рубин»

Зенит — Рубин
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
46′
56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
58′
Алексей Сутормин
65′
71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
75′
76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
78′
Роберт Мак
82′
Олег Шатов
87′
90′
Павел Могилевец
Петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил казанский «Рубин» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла вечером 21 сентября на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 5:0.
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