Футбол
Матч ТВ«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
|13′
Алексей Сутормин
|56′
Александр Ерохин
|66′
Олег Шатов
|81′
«Зенит» одержал крупную победу над «Томью» в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:0. Голы в составе петербургской команды забили Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто
В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
Футбол
«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги
"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Политика
СМИ описали нечеловеческие условия, в которых живут украинские морпехи
Футбол
Моуриньо хочет возглавить «Арсенал»
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Армия и оружие
В НАТО заявили об усилении присутствия в Черном море
Политика
Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и газ
Политика
Владимир Путин проведет заседание Госсовета в Калининграде
Развитие системы здравоохранения в регионах России обсудят на расширенном заседании Госсовета в Калининграде, куда накануне прибыл Владимир Путин.
Происшествия
Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа
Транспорт
Мэрия Москвы заказала новую транспортную стратегию города
Предыдущая транспортная стратегия была принята в 2011 г. В ней команда Сергея Собянина определила для себя основную цель – пересадить автовладельцев на общественный транспорт.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Политика
Глава Чехии признал Крым частью Российской Федерации
Сегодня, 30 октября, в ходе торжественного приема в Пражском граде, президент Чехии Милош Земан признал Крым частью Российской Федерации.
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Футбол
Клопп: «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от дальнейшего участия в четвертьфинале Кубка английской футбольной лиги, если матч не удастся разнести с играми клубного чемпионата мира.
Общество
Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками
Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.