Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
«Зенит» одержал крупную победу над «Томью» в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:0. Голы в составе петербургской команды забили Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

СУТОРМИН: Васютина поздравили и с нулем, и с «сухарем». Когда было надо, совершил спасение. ВАСЮТИН: Было приятно слышать, как фанаты скандировали мою фамилию

Спорт уик-эндвчера в 19:38

Александр Ерохин: «Не сказал бы, что игра давалась легко»

Sportbox.RUвчера в 16:15

Ракицкий был капитаном, Шатов показал сердце трибунам. Фото победы «Зенита»

Чемпионатвчера в 15:44

Кубок России. «Зенит» разгромил «Томь»

Бомбардир.рувчера в 14:53

«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Матч ТВвчера в 14:50

Ерохин и Сутормин хотят чаще играть за «Зенит»

Спорт день за днемвчера в 15:49

«Зенит» вышел в 1/4 финала Кубка России впервые с 2015 года

Sports.ruвчера в 15:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
REGNUM 00:18
Футбол

«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
Soccer.ru вчера в 18:19
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Общество

Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС вчера в 06:58
Общество

В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны

RT на русском вчера в 18:46
Армия и оружие

Обнаружена неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад

Lenta.ru 01:57
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Политика

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

РБК вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика

СМИ описали нечеловеческие условия, в которых живут украинские морпехи

Московский Комсомолец вчера в 22:30
Футбол

Моуриньо хочет возглавить «Арсенал»

Soccer.ru вчера в 10:41
Происшествия

В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия 29 октября в 11:54
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Армия и оружие

В НАТО заявили об усилении присутствия в Черном море

Газета.Ru вчера в 09:40
Политика

Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и газ

Свободная Пресса 02:05
Политика

Владимир Путин проведет заседание Госсовета в Калининграде

Развитие системы здравоохранения в регионах России обсудят на расширенном заседании Госсовета в Калининграде, куда накануне прибыл Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 23:14
Происшествия

Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа

РЕН ТВ вчера в 21:05
Транспорт

Мэрия Москвы заказала новую транспортную стратегию города

Предыдущая транспортная стратегия была принята в 2011 г. В ней команда Сергея Собянина определила для себя основную цель – пересадить автовладельцев на общественный транспорт.
Ведомости вчера в 17:36
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Политика

Глава Чехии признал Крым частью Российской Федерации

Сегодня, 30 октября, в ходе торжественного приема в Пражском граде, президент Чехии Милош Земан признал Крым частью Российской Федерации.
Новостной фронт вчера в 16:42
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

РБК вчера в 22:36
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия вчера в 12:20
Футбол

Клопп: «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от дальнейшего участия в четвертьфинале Кубка английской футбольной лиги, если матч не удастся разнести с играми клубного чемпионата мира.
РИА Новости 01:13
Общество

Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками

Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
RT на русском вчера в 22:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное