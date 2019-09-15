Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
«Зенит» одержал крупную победу над «Томью» в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:0. Голы в составе петербургской команды забили Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Алексей Сутормин: «После второго гола раскрепостились еще больше»

Sportbox.RUвчера в 15:56

«Зенит» вышел в 1/4 финала Кубка России впервые с 2015 года

Sports.ruвчера в 15:14

«Зенит» — «Томь» — 4:0. Видеообзор матча 1/8 финала Кубка России

Sport24.ruвчера в 18:33

«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Матч ТВвчера в 14:50

Кубок России. «Зенит» разгромил «Томь»

Бомбардир.рувчера в 14:53

Ракицкий был капитаном, Шатов показал сердце трибунам. Фото победы «Зенита»

Чемпионатвчера в 15:44

Алексей Сутормин о своем голе: «Ничего особенного»

Спорт-Экспрессвчера в 16:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 00:45, Ашберн
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Авто

Новый купе-кроссовер Skoda Kamiq GT показали до премьеры

Китайские СМИ рассекретили серийную версию нового купе-кроссовера Skoda Kamiq GT для местного рынка.
Автоновости дня вчера в 04:19
Общество

Знаки зодиака, которые хуже всего переносят осень

Lisa.ru 29 октября в 00:30
Армия и оружие

Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Lenta.ru вчера в 18:15
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru вчера в 07:22
Происшествия

Автоледи погибла в ДТП на объездной Ново-Ленино в Иркутске

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и врезался в LADA XRAY, на объездной дороге Ново-Ленино в Иркутске сегодня утром, 31 октября.
IrkutskMedia 00:09
Общество

Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей

RuNews24.ru вчера в 14:37
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском вчера в 02:08
Происшествия

В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия 29 октября в 11:54
Политика

Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС вчера в 15:33
Армия и оружие

СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57

НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
РИА Новости вчера в 20:43
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости вчера в 04:29
Кино

Мединский не увидел оснований для запрета «Джокера» в РФ

Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский заявил, что не видит оснований для запрета проката в России фильма Тодда Филлипса «Джокер», передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 23:09
Политика

В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:58
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК вчера в 04:42
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY 29 октября в 10:24
Гаджеты

Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro

Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.
Astera 29 октября в 09:52
Происшествия

В Приморье продолжается поиск пропавших рыбаков

Смотрите такжеВ Приморье беспилотники помогут обнаруживать и тушить пожары После того как родственники пропавших мужчин объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей, к поисковой операции подключились волонтеры.
Общественное телевидение России 00:22
Армия и оружие

Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии

Ранее после длительных переговоров глав Турции и России стороны заключили меморандум, который привел к завершению турецкой военной операции в Сирии.
RuNews24.ru вчера в 08:59
Общество

Налог на самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах

Минфин России предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах страны, начиная уже с 1 января 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:47
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Общество

Американка выплатила изменнику-мужу более 150 килограммов монет

Подошла к этому делу женщина с фантазией, "подарив" экс-супругу более 150 килограммов денег.
Life.ru вчера в 18:25
Общество

Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года

Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
РБК 00:15
Шоу-бизнес

Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! 29 октября в 21:56
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru 29 октября в 09:01
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru 29 октября в 16:05
Политика

Помпео решил за китайцев, что им не нужна Компартия

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политический строй Китая, заявив, что китайский народ якобы не желает этой модели.
РИА Новости вчера в 21:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Игорь Смольников
Российский футболист
Российский футболист, Мастер спорта России, защитник петербургского «Зенита» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное