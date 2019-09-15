Футбол
Интерфакс-СпортФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
|13′
Алексей Сутормин
|56′
Александр Ерохин
|66′
Олег Шатов
|81′
Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России. Голы провели Игорь Смольников (13-я минута), Алексей Сутормин (56), Александр Ерохин (67), Олег Шатов (81). В четвертьфинале "Зенит" сыграет с грозненским "Ахматом".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:41, Ашберн
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Авто
Новый Nissan Sentra получит вариатор
Представители компании Nissan анонсировали, что новое поколение Nissan Sentra получит более мощный двигатель, а также вариатор.
Faktom 02:55
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия 16:35
Космос
Астрономы открыли новый тип ураганов на Сатурне
Испанские планетологи открыли новый тип ураганов, наблюдая за северным полюсом Сатурна.
РЕН ТВ 05:09
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Технологии
Новый неудаляемый вирус для Android заразил 45 000 устройств
Появился новый вирус для ОС Android, как свидетельствует статистика, им уже заражено порядка заразил 45 000 смартфонов.
OAnews 10:36
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Армия и оружие
Пентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади
РИА Новости 17:32
Игры
Red Dead Redemption 2 уже можно предварительно загрузить
На платформе Steam Red Dead Redemption 2 появится лишь в конце года.
Goroday.ru 13:20
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро 08:41
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Армия и оружие
В Голливуде наладят выпуск танков Т-72 и БТР-90 для армии США
В настоящее время из запланированных к переделке 60 машин превращены в Т-72 и БТР-90 уже 12 внедорожников HMMWV и ещё 48 автомобилей конвертируют в течение 3 ближайших лет.
Популярная механика 10:05
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY вчера в 10:24
Политика
Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
Саммит АТЭС пройдет в Чили в ноябре.
Авторадио 08:54
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины
"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс 16:11
Авто
Опубликовали первые фото новой Kia Optima
В интернете появились первые снимки новой версии Kia Optima, который продаётся на некоторых рынках с именем K5.
OAnews вчера в 11:54
Политика
Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян
Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.
Газета.Ru 08:39
Политика
В Кремле отреагировали на расстрел в воинской части в Забайкалье
В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "совершенно неуместным" является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.
Газета.Ru вчера в 08:41
Игры
Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире
PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
REGNUM 05:42
Политика
Путин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.
РЕН ТВ 13:38
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Общество
«Магнит» переделает гипермаркеты в «суперсторы»
В суперсторы превратятся гипермаркеты «Магнита», работающие под вывеской «Семейный плюс».
Кубанские новости вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru 10:44
Здоровье
Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи
Портал VistaNews.ru со ссылкой на воронежского врача-невролога Дмитрия Разумовского сообщает, что каждая десятая шапка, продающаяся на территории России, несёт в себе опасность.
Live24 вчера в 05:48