Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России. Голы провели Игорь Смольников (13-я минута), Алексей Сутормин (56), Александр Ерохин (67), Олег Шатов (81). В четвертьфинале "Зенит" сыграет с грозненским "Ахматом".

ФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

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