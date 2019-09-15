Футбол

Интерфакс-СпортИнтерфакс-СпортФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России. Голы провели Игорь Смольников (13-я минута), Алексей Сутормин (56), Александр Ерохин (67), Олег Шатов (81). В четвертьфинале "Зенит" сыграет с грозненским "Ахматом".
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