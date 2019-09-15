Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «сине-бело-голубых». Встреча состоялась сегодня, 30 октября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. На поле вышли «Томь» и «Зенит».
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