Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «сине-бело-голубых». Встреча состоялась сегодня, 30 октября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. На поле вышли «Томь» и «Зенит».

«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

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