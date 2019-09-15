Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
«Зенит» одержал крупную победу над «Томью» в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:0. Голы в составе петербургской команды забили Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.
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