«Зенит» одержал крупную победу над «Томью» в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:0. Голы в составе петербургской команды забили Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.

«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Политика Рассекречена характеристика КГБ на Путина В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.

Политика WSJ: Болтон отказался присутствовать на слушаниях по импичменту Трампа Газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона Чарльза Купера сообщила, что его клиент не намерен присутствовать на слушаниях по импичменту лидера США Дональда Трампа.

Авто Первые изображения новой Kia Optima опубликовали в Сети Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.

Теннис Даниил Медведев: Очень боялся проиграть Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от Жереми Шарди на старте турнира в Париже.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Энергетика «Транснефть» начала платить компенсации за грязную нефть Ранее о компенсациях удалось договориться только одному грузоотправителю – казахстанскому «Казтрансойлу», рассказал ее представитель: «Мы сдали в Самаре примерно 600 000 т нефти чистыми в начале мая и получили аналогичный объем в Усть-Луге уже с превышением вредных примесей».