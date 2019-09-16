Лига чемпионов

KM.ruKM.ru«Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции

Лион — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
77′
78′
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
Джефф Рен-Аделаид
Мартен Терье
86′
87′
Олег Шатов
К середине тайма французские футболисты завладели инициативой и активно нагружали работой вратаря гостей Андрея Лунева. Особенно опасно было после угловых, которых хозяева подали в первой половине встречи шесть раз.
Читать в источнике
Комментировать17
Сергей Семак
Пока мышцы были горячие, он не мог понять степень сложности. В перерыве остыл, вышел и, к сожалению, не смог продолжить. Достаточно серьезная травма, чтобы не смог продолжить игру, а более подробно узнаем завтра.
— Сергей Семак, российский футболистРИА Новости вчера в 15:53

Подробнее о событии

Букмекеры обновили коэффициенты на выход «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов

Sport24.ru05:31

Питерский «Зенит» сыграл вничью первый матч группового этапа футбольной Лиги Чемпионов

Эхо Москвы03:04

Ничья «Зенита» в ЛЧ, поражения «Ливерпуля» и «Челси», нули «Барсы» и «Боруссии», дисквалификация биатлонистки Васильевой и другие новости утра

Sports.ru00:00

«Лион» вышел без готовности биться». Французские СМИ — о старте «Зенита» в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс01:00

Определен лучший игрок матча «Лион» — «Зенит»

Матч ТВвчера в 18:31

Сергей Семак: Азмун не сразу понял степень серьезности травмы

Спорт день за днемвчера в 15:21

Репетиция перед Лигой чемпионов

Вечерний Санкт-Петербург16 сентября в 07:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:09, Вашингтон
Футбол

Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет

Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.
РИА Новости 06:44
Армия и оружие

В России создали ракету с недостижимой дальностью действия

В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Кино

Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей

С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».
Пятый канал вчера в 08:40
Экономика

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
Ведомости 04:52
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Футбол

Супруга Мамаева поделилась фото с мужем

Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Политика

Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга

Победивший на выборах глава Санкт-Петербурга Александр Беглов официально вступил в должность губернатора Северной столицы.
Слово и Дело 04:12
Игры

Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC

News.ru 01:52
Политика

Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Здоровье

Названы опасные заболевания, которые начинаются с симптомов простуды

Хорошо известные многим признаки простуды – слабость, озноб, боль в горле – могут говорить о начале развития более опасного заболевания, пишет «МедикФорум».
МИР 24 00:38
Гаджеты

Последнее обновление для Windows 10 разочаровало многих пользователей

Обновления для Windows 10 не всегда успешные.
Anonsens вчера в 04:55
Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета вчера в 03:38
Космос

Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

РБК 06:14
Общество

Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции

Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК 06:18
Общество

Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Ведомости 02:29
Происшествия

СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников

Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.
RT на русском 04:29
Происшествия

Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО

ТАСС 05:52
Политика

Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбуржья

В Оренбурге в зале торжеств правительства Оренбургской области прошла торжественная церемония вступления в должность губернатора Дениса Паслера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:18
Общество

В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром

В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК вчера в 13:08
Финансы

Официальный курс евро вырос на 64 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 63,51 копейки - до 71,2391 рубля, курс доллара увеличился на 30,77 копейки - до 64,429 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:40
Футбол

Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien.
Спорт-Экспресс вчера в 18:13
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки

Девочка Айша из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, встретилась с мамой.
Известия 06:15
Армия и оружие

Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США

В США ученые из Принстонского университета разработали модель последствий возможного «ограниченного» ядерного противостояния между Россией и НАТО.
Известия вчера в 13:49
Наука

Робот из мышц и нейронов научился плавать под действием света

Ученые из США создали микроскопического биоробота на основе нервных клеток и клеток мышц, способного плавать в воде под действием светового облучения.
Planet Today 05:08
Происшествия

Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии

Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия вчера в 05:45
Политика

На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Происшествия

В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции

РБК 05:42
Шоу-бизнес

Заворотнюк взяли под охрану, пишут СМИ

Актрису Анастасию Заворотнюк взяли под охрану в больнице, сообщает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 05:15
Авто

Появились фото обновленного Skoda Rapid

В сеть выложили снимки рестайлингового Skoda Rapid в версии для китайского авторынка.
Авторамблер 06:58
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное