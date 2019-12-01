Лига чемпионов
Вести.RuФутболисты «Зенита» прогулялись по Лиссабону перед игрой с «Бенфикой»
Футболисты петербургского "Зенита" прогулялись по Лиссабону перед матчем заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики".
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Политика
Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский
По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
Политика
Захарова призвала Зеленского пустить журналистов из России на Украину
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обеспечить реальный допуск журналистов из России в страну.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова сделала всё, чтобы стать копией Анастасии Решетовой
Недавно Шишкова снялась вместе с Решетовой в рекламной компании косметического бренда, доказав, что между ними больше нет разногласий.
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Общество
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Политика
Экономист прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах
Украинский экономист Александр Дудчак прокомментировал начало слушаний по спору России и Украины о непогашенных евробондах на три миллиарда долларов.
Происшествия
В ночном клубе в Краснодаре произошла стрельба
Охранник ночного клуба в Краснодаре пострадал при стрельбе, которую открыл посетитель.
Общество
Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Политика
В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»
Эксперты Восточного комитета полагают, что действия США подрывают достижение наметившейся нормализации отношений между Россией и Украиной при посредничестве Берлина и Парижа.
Политика
Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Происшествия
В Чехии шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице
В результате инцидента по меньшей мере шесть человек погибли, ещё семь получили ранения, в основном тяжёлые.
Футбол
Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
В США опубликован отчет о расследовании ФБР возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.
Общество
Дзюба сыграет ангела в фильме «Я не Дзюба»
Политика
Лавров прибыл в Вашингтон на встречу с Помпео и Трампом
Общество
В ПФР рассказали, на каких условиях могут приостановить выплату пенсии
Специалисты Пенсионного фонда РФ объяснили, что выплата пенсии может быть приостановлена в том случае, если гражданин РФ не смог подтвердить свою регистрацию по месту получения денег, пишет РИА Новости.
Политика
Лидеры «нормандской четвёрки» приняли итоговое коммюнике
Президенты России, Украины, Германии и Франции приняли на саммите «нормандской четвёрки» в Париже итоговое коммюнике.
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался продавать футбольный клуб "Челси". Об этом сообщает издание Financial Times.
Политика
В Госдуме заговорили об объединении КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением о таком объединении выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Спорт
Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России
Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Политика
Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) пообещал посмотреть на ситуацию вокруг правозащитной организации Льва Пономарева "За права человека", заявив, что до сих пор ему никто не мешал работать, хотя его позиции порой далеки от правозащитной деятельности.
Общество
Задержан гендиректор петербургского «Метростроя»
В январе 2019 года правительство Петербурга расторгло контракты на строительство метро с "Метростроем" из-за срыва сроков и задержки зарплат.