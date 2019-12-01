Футболисты петербургского "Зенита" прогулялись по Лиссабону перед матчем заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики".

Футболисты «Зенита» прогулялись по Лиссабону перед игрой с «Бенфикой»

Политика Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.

Политика Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.

Политика Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.

Экономика Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.

Общество В ПФР рассказали, на каких условиях могут приостановить выплату пенсии Специалисты Пенсионного фонда РФ объяснили, что выплата пенсии может быть приостановлена в том случае, если гражданин РФ не смог подтвердить свою регистрацию по месту получения денег, пишет РИА Новости.

Футбол Абрамович отказался продавать «Челси» Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался продавать футбольный клуб "Челси". Об этом сообщает издание Financial Times.

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

Спорт Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.

Шоу-бизнес 63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта 63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".

Политика Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин Президент России Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) пообещал посмотреть на ситуацию вокруг правозащитной организации Льва Пономарева "За права человека", заявив, что до сих пор ему никто не мешал работать, хотя его позиции порой далеки от правозащитной деятельности.