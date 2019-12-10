Лига чемпионов

Эхо МосквыЭхо Москвы«Зенит» сегодня сыграет в Лиссабоне с португальской «Бенфикой»

Клуб из Петербурга в своей группе на втором месте и сохраняет шансы на выход в следующую стадию турнира.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

«Бенфика» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Чемпионат02:00

Если вы ждете голов в Лиссабоне, то это зря. Прогнозы на «Бенфика» — «Зенит»

Sport24.ruвчера в 17:00

В Лиссабоне «орлам» забивали только Халк и Витсель

Спорт уик-энд08 декабря в 18:24

«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч ЛЧ

Матч ТВвчера в 08:56

«Бенфика» U19 – «Зенит» U19: прогноз и ставка на матч Юношеской лиги УЕФА

ODDS.ruвчера в 09:15

«Зенит» против «Бенфики». И футбольной «математики»

Спорт-Экспрессвчера в 16:15

«Зенит». В Лиссабон без трети основы

Bobsoccer07 декабря в 03:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 04:57, Ашберн
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Как сообщает РЕН ТВ, экс-глава российской столицы умер в Германии.
RT на русском 04:30
Политика

Сайт «Миротворец» закроет свои серверы

Сайт «Миротворец» закроет свои серверы 10 декабря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале сайта.
Lenta.ru 04:37
Политика

Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

RT на русском 03:51
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам.
Piter.tv вчера в 00:50
Финансы

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Политика

В ДНР выразили готовность обменяться пленными с Киевом до конца года

Обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца 2019 года, но всё зависит от решения властей Украины.
Известия 03:51
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

Политолог оценил слова Зеленского о «ничьей» с Путиным

«Один из важных результатов встречи «нормандской четверки» заключается в том, что президент Украины впервые документально подтвердил обязательства своей страны буквально и полностью выполнить Минские соглашения», – считает глава Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.
Взгляд.ру 02:42
Политика

CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
ТК Звезда 01:40
Политика

Бортников сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета заявил о том, что одной из угроз для безопасности страны являются действия украинских радикалов, сообщает агентство ТАСС.
РБК 04:52
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Происшествия

Устроивший стрельбу в Чехии покончил с собой

В результате стрельбы в больнице около отделения травматологии, по данным властей, погибли шесть человек.
BFM.ru 04:49
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщается на сайте президента страны.
Пятый канал 07 декабря в 18:53
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Воронежской области погибли пять человек

Маршрутка столкнулась с грузовой автомашиной в Борисоглебске Воронежской области, погибли пять человек, включая ребенка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:25
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Кино

Названы номинанты на «Золотой глобус-2020»

Культуромания вчера в 09:30
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
РИА Новости 03:28
Происшествия

В Удмуртии ребенок провел пять дней в квартире с умершей матерью

Соцслужбы Ижевска во время проверки квартир, где живут одинокие женщины с детьми, обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать пять дней назад умерла от пневмонии, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
РИА Новости 04:47
Общество

В Ленобласти 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря 2019 года выходным днем.
АБН 03:24
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Происшествия

Эвакуация школы в Приморском районе привела к жуткой давке

Piter.tv вчера в 22:22
Авто

Mazda привезет в Россию новый кроссовер Mazda CX-30

Компания Mazda сертифицировала в России компактный кроссовер Mazda CX-30, созданный на базе хэтчбека Mazda 3 нового поколения.
Автоновости дня 00:15
Политика

Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины

Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.
Lenta.ru 03:00
Общество

Для родителей девочки, живущей в ПМЦ в Москве, проведут экспертизу

Органы опеки в Москве попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живет в перинатальном центре в Москве, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы.
РИА Новости 04:09
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM вчера в 23:44
Наука

В Китае родились первые в мире гибриды свиньи и обезьяны

В информационном агентстве Metro сообщают о том, что на территории КНР на свет появились первые на планете гибриды обезьян и свиней.
Discover24 вчера в 04:06
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU вчера в 02:25
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное