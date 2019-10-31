Футбол

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Зенит» согласится продать Азмуна за 35 миллионов евро

Напомним, Азмун перебрался в «Зенит» из казанского «Рубина» в январе 2019 года за 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявлял римский «Лацио». Новости спорта: ЦСКА намерен арендовать игрока «Монако»
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с чего всё началось

«Зенит» хочет выручить за Азмуна 35 миллионов евро

Сине-бело-голубые определились, на каких условиях готовы будут отпустить 24-летнего иранца. Чемпионы России готовы рассматривать предложения по Азмуну лишь после окончания текущего сезона. Петербуржцы хотят получить за его трансфер 35 млн евро.
ФАНвчера в 08:36

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СМИ: «Зенит» готов продать Азмуна за 35 миллионов евро

Матч ТВ03:02

«Зенит» готов продать Азмуна за €35 млн

Metaratings05:01

СМИ: «Зенит» готов продать Азмуна за 35 миллионов евро

Sportbox.RU03:02

СМИ: «Зенит» готов продать Азмуна за €35 млн

RT на русском05:18

«Зенит» хочет получить за Сердара Азмуна 35 миллионов евро

Петербургский дневниквчера в 09:45

«Зенит» хочет выручить за Азмуна 35 миллионов евро

ФАНвчера в 08:36

«Ростов» не отпустит игрока сборной России в «Зенит»

Невские Новости30 октября в 09:37
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Авто

Названы лучшие новые автомобили за 1,5 миллиона рублей

МИР 24 14:23
Армия и оружие

Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки

Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.
Дни24 07:30
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неудачным недавнее заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о долге Москвы перед Киевом.
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Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк

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Росбалт 08:02
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России

В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
Общество

Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой

Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.
Интерфакс 10:28
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Политика

«Беги, Володя, беги...»: «позорные» приключения Зеленского в Тернополе

Зеленский в Тернополе буквально убежал от людей, кричавших президенту «ганьба».
REGNUM 14:23
Шоу-бизнес

За превышение скорости мужа Анастасии Заворотнюк завалили штрафами

Мужа российской актрисы Анастасии Заворотнюк известного фигуриста Петра Чернышева завалили штрафами ГИБДД за превышение скорости по дорогам Москвы.
Ugpressa.ru 03:35
Происшествия

Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.
Lenta.ru 13:54
Политика

Депутат Рады от партии «Слуга народа» покинет пост после секс-скандала

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского Богдан Ярёменко решил покинуть пост главы комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
News.ru 14:30
Политика

США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения

США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
RT на русском 13:51
Происшествия

SuperJet с отказавшим двигателем сел в Тюмени

РБК 11:24
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

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Общество

Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите

Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru 10:06
Политика

Путин предложил обнулить взаимные претензии по газу России и Украины

После переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору.
Газета Кемерова 30 октября в 22:33
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Кино

Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети

Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Космос

Новая экскурсия стартует в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Москва 24 02:33
Общество

«Автодор» запустил голосование по названию трассы Москва — Казань

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что строительство платной дороги начнётся в следующем году, запустят её в 2027-м.
Говорит Москва 12:10
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ вчера в 09:15
Общество

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Общество

Студенткам МГУ угрожали отчислением за поддержку Азата Мифтахова

Студентки четвертого курса факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова рассказали об угрозах отчисления из-за сбора подписей в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, сообщает телеканал «Дождь».
Полит.ру 30 октября в 04:16
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Здоровье

Российской медицине нужна реанимация – припарки уже не помогут

Участившиеся новости о скандалах в сфере медицины говорят о том, что проблемы системны, считает политолог Георгий Бовт.
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Общество

Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий

Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 10:58
Политика

Путин предсказал дефицит квалифицированных кадров в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в правительстве страны должен появиться единый центр поддержки движения WorldSkills и подготовки кадров по рабочим профессиям.
Известия 14:17
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