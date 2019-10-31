Футбол
Свободная Пресса«Зенит» согласится продать Азмуна за 35 миллионов евро
Напомним, Азмун перебрался в «Зенит» из казанского «Рубина» в январе 2019 года за 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявлял римский «Лацио». Новости спорта: ЦСКА намерен арендовать игрока «Монако»
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с чего всё началось
Сине-бело-голубые определились, на каких условиях готовы будут отпустить 24-летнего иранца. Чемпионы России готовы рассматривать предложения по Азмуну лишь после окончания текущего сезона. Петербуржцы хотят получить за его трансфер 35 млн евро.ФАНвчера в 08:36
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Армия и оружие
Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки
Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.
Дни24 07:30
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неудачным недавнее заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о долге Москвы перед Киевом.
РИА Новости 08:40
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.
Росбалт 08:02
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
Общество
Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой
Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.
Интерфакс 10:28
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Политика
«Беги, Володя, беги...»: «позорные» приключения Зеленского в Тернополе
Зеленский в Тернополе буквально убежал от людей, кричавших президенту «ганьба».
REGNUM 14:23
Шоу-бизнес
За превышение скорости мужа Анастасии Заворотнюк завалили штрафами
Мужа российской актрисы Анастасии Заворотнюк известного фигуриста Петра Чернышева завалили штрафами ГИБДД за превышение скорости по дорогам Москвы.
Ugpressa.ru 03:35
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
Общество
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.
Lenta.ru 13:54
Политика
Депутат Рады от партии «Слуга народа» покинет пост после секс-скандала
Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского Богдан Ярёменко решил покинуть пост главы комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
News.ru 14:30
Политика
США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения
США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
RT на русском 13:51
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском 09:20
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru 10:06
Политика
Путин предложил обнулить взаимные претензии по газу России и Украины
После переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору.
Газета Кемерова 30 октября в 22:33
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Общество
«Автодор» запустил голосование по названию трассы Москва — Казань
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что строительство платной дороги начнётся в следующем году, запустят её в 2027-м.
Говорит Москва 12:10
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ вчера в 09:15
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Общество
Студенткам МГУ угрожали отчислением за поддержку Азата Мифтахова
Студентки четвертого курса факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова рассказали об угрозах отчисления из-за сбора подписей в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, сообщает телеканал «Дождь».
Полит.ру 30 октября в 04:16
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Здоровье
Российской медицине нужна реанимация – припарки уже не помогут
Участившиеся новости о скандалах в сфере медицины говорят о том, что проблемы системны, считает политолог Георгий Бовт.
Infox.ru 12:42
Общество
Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 10:58
Политика
Путин предсказал дефицит квалифицированных кадров в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в правительстве страны должен появиться единый центр поддержки движения WorldSkills и подготовки кадров по рабочим профессиям.
Известия 14:17