Сине-бело-голубые определились, на каких условиях готовы будут отпустить 24-летнего иранца. Чемпионы России готовы рассматривать предложения по Азмуну лишь после окончания текущего сезона. Петербуржцы хотят получить за его трансфер 35 млн евро.

с чего всё началось

Напомним, Азмун перебрался в «Зенит» из казанского «Рубина» в январе 2019 года за 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявлял римский «Лацио». Новости спорта: ЦСКА намерен арендовать игрока «Монако»

«Зенит» согласится продать Азмуна за 35 миллионов евро

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