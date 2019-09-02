Футбол
Sports.ru«Зенит» согласовал трансфер Караваева за 8 млн евро
Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев перейдет в «Зенит» за 8 млн евро, утверждает «Спорт-Экспресс». Сообщалось, что 24-летний воспитанник ЦСКА подпишет с клубом из Санкт-Петербурга 4-летний контракт. Betting Insider первым сообщил, что петербуржцы заплатят «Витессу» более 7 млн евро.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», 2 сентября «Зенит» объявит о трансфере защитника «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева. Стороны достигли договорённости о переходе 24-летнего игрока. Футболист подпишет с сине-бело-голубыми контракт сроком на 4 года.Чемпионатвчера в 17:16
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