Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Зенит» сыграет против «Локомотива» в лазурной форме

Локомотив — Зенит
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
  
20
Игнатьев
  
5
Хёведес
  
14
Чорлука
  
31
Рыбус
  
6
Баринов
  
27
Серкейра
  
7
Крыховяк
  
17
Жемалетдинов
  
9
Смолов
  
23
Мариу
  
99
Лунев
  
6
Иванович
  
15
Караваев
  
44
Ракицкий
  
3
Сантос
  
18
Жирков
  
27
Оздоев
  
5
Барриос
  
22
Дзюба
  
7
Азмун
  
11
Дриусси
  
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
«Зенит» в своем официальном Twitter cообщил о том, что сыграет в лазурной форме в выездном матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом». Железнодорожники проведут игру в белой форме.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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