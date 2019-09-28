Футбол
Спорт-Экспресс«Зенит» сыграет против «Локомотива» в лазурной форме
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
6
Баринов
27
Серкейра
7
Крыховяк
17
Жемалетдинов
9
Смолов
23
Мариу
99
Лунев
6
Иванович
15
Караваев
44
Ракицкий
3
Сантос
18
Жирков
27
Оздоев
5
Барриос
22
Дзюба
7
Азмун
11
Дриусси
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
«Зенит» в своем официальном Twitter cообщил о том, что сыграет в лазурной форме в выездном матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом». Железнодорожники проведут игру в белой форме.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
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