РПЛ
Невские Новости«Зенит» сразится с «Локомотивом» в гостях
В нынешнем сезоне команды уже успели провести одну встречу — матч за Суперкубок России. «Локомотиву» удалось одолеть команду Семака со счетом 3:2 и получить футбольный трофей. На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 23 очками, «Локомотив» — на пятой строчке.
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«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Георгия Черданцева на главный матч 11-го тура РПЛ
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