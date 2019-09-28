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Невские НовостиНевские Новости«Зенит» сразится с «Локомотивом» в гостях

Локомотив — Зенит
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
В нынешнем сезоне команды уже успели провести одну встречу — матч за Суперкубок России. «Локомотиву» удалось одолеть команду Семака со счетом 3:2 и получить футбольный трофей. На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 23 очками, «Локомотив» — на пятой строчке.
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