В нынешнем сезоне команды уже успели провести одну встречу — матч за Суперкубок России. «Локомотиву» удалось одолеть команду Семака со счетом 3:2 и получить футбольный трофей. На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 23 очками, «Локомотив» — на пятой строчке.

«Зенит» сразится с «Локомотивом» в гостях

Общество МВД предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Уже подготовлены изменения в закон «О полиции», передает «Интерфакс».

Шоу-бизнес «Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.

Космос Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.

Армия и оружие Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Единоборства Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.

Экономика Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.

Общество Шнуров в стихах прокомментировал запрет курения на балконах Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал введение запрета на курение и приготовление шашлыков на балконах квартир.

Происшествия В ДТП на трассе в Тамбовской области погибли четыре человека Два автомобиля столкнулись на трассе Р-22 Каспий в Тамбовской области, 4 человека погибли, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.

Политика Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Политика В России отреагировали на отставку Курта Волкера Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер своим решением об отставке лишь отсрочил реализацию минских договоренностей.

Футбол «Ливерпулю» грозит исключение из Кубка лиги Как сообщает The Athletic, «Ливерпуль» подозревается в том, что в матче 1/16 финала Кубка лиги с «Милтон Кейнс Донс» (2:0) использовал игрока, который не имел права выходить на поле.

Гаджеты Представлен смартфон Samsung Galaxy A70s с 64-Мп камерой Samsung Galaxy A70s стал первым смартфоном компании, который получил камеру с модулем Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.

Кино Apple хочет показывать свои фильмы в кинотеатрах Компания Apple хочет выйти на традиционный кинорынок и показывать свои фильмы в кинотеатрах.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Здоровье Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.

Политика Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.

Политика Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.

Политика Рухани выступил за перенос штаб-квартиры ООН из США Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранская сторона поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет обсуждаться.

Шоу-бизнес Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.

Футбол Павел Мамаев может перейти в футбольный клуб «Ростов» Как сообщает "Спорт-экспресс", полузащитник Павел Мамаев может войти в состав футбольного клуба "Ростов", соответствующие переговоры состоятся уже в ближайшее время.

Футбол Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ «Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.